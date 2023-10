La Marvel è pronta a lanciare Kid Venom di Taigami

Taigami, il mangaka creatore di Unsung Hero, è pronto a collaborare stabilmente con la Marvel con la sua creazione Kid Venom, ovvero una versione di Venom reinventata sulla base del folklore giapponese (in un’operazione simile a quella effettuata da Peach Momoko con Demon Days).

Kid Venom è apparso per la prima volta nel serial in appendice a Death of the Venomverse, la miniserie di Cullen Bunn e Gerardo Sandoval che si è conclusa la scorsa settimana che ha visto Carnage portare scompiglio nel multiverso, costringendo gli altri simbionti a cercare di fermarlo.

DEATH OF THE VENOMVERSE#5 にKID VENOM 第4話載ってます!

宜しくお願いします🪶 pic.twitter.com/b5PUstONFN — 鯛噛TAIGAMI (@sushi_dbc) September 28, 2023

Una delle parti più interessanti di ogni numero, tuttavia, è stata la storia di appendice dell’artista manga Taigami, incentrata su Kid Venom. Questa storia verrà raccolta a gennaio in Kid Venom: Origins #1, un nuovo one-shot che prepara le future avventure del giovane simbionte.

Following ‘Death of the Venomverse,’ Kid Venom’s future in the Marvel Universe will be revealed in ‘Kid Venom: Origins’ #1! Read more about Taigami’s upcoming comic, on sale January 3: https://t.co/lAZtKaFoxt pic.twitter.com/bzXI00f8mR — Marvel Entertainment (@Marvel) September 29, 2023

Spiegando come ha creato il personaggio, Taigami ha dichiarato:

“Kid Venom è basato su un one-shot che ho inviato per un concorso manga che Shonen Magazine e Marvel hanno indetto nel 2018. Una delle regole del concorso era [utilizzare un tema o un personaggio della Marvel e scrivere e disegnare un primo episodio per una nuova serie] e il tema che ho scelto è stato il simbionte. La storia su cui ho avuto la possibilità di lavorare questa volta è solo una piccola parte di Kintaro e del simbionte nell’Era Heian. Come nasce Kintaro e cosa gli succederà? E come saranno collegati quel mondo e il mondo moderno? Spero di potermi divertire a lavorare profondamente su queste storie. E spero che la mia storia diventi un punto di partenza per far conoscere e interessare le leggende e le culture giapponesi alle persone di tutto il mondo”.

Kid Venom è un giovane di nome Kintaro: originario del Giappone del X secolo, si è legato al simbionte Clinter per proteggere il suo villaggio dagli attacchi. Lo speciale Origins, tuttavia, non è la fine della sua storia: Taigami ha infatti annunciato che sono in arrivo altre avventure.