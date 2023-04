Summer of Symbiotes: c’è anche David Michielinie tra gli autori di Death of the Venomverse

Summer of Symbiotes si preannuncia davvero caldissima, e vedrà tra i suoi autori anche David Michielinie, il co-creatore di Venom, tra le firme di Death of the Venomverse.

Già adesso i simbionti si stanno diffondendo per tutto l’universo Marvel, in maniera più blanda (Agony tra i comprimari di Daredevil) o marcata (la nuova serie di Deadpool), o anche nel futuro, la serie settimanale Spider-Man 2099: Dark Genesis che vedrà l’esordio di Carnage 2099.

Ma l’inizio vero e proprio di Summer Of Symbiotes arriverà con Carnage Reigns, il crossover tra Carnage, Miles Morales: Spider-Man e Red Goblin che porterà alla nascita di un nuovo titolo: Web of Carnage!

Announced at today at #C2E2, Carnage has a new deadly purpose as he seeks ascension to the throne of the King in Black in ‘Web of Carnage’! Learn more about the #SummerOfSymbiotes series here: https://t.co/QCkytNvWPA pic.twitter.com/8meYOu3kAw — Marvel Entertainment (@Marvel) April 1, 2023

Web of Carnage, in vendita dal 12 luglio, sarà scritta da Ram V e disegnato da Francesco Manna. Il simbionte Carnage sarà esiliato nello spazio profondo, dove inizia una ricerca per diventare King in Black, signore dei simbionti, con il villain dei vari Spider-Man del Multiverso, Morlun (reduce dalla saga End of Spider-Verse sulle pagine di Spider-Man), ad ostacolarlo.

Ma nel corso di Summer of Symbiotes, molti altri avvenimenti confluiranno nella deflagrante mini Death of the Venomverse, in cui David Michielinie tornerà a scrivere Venom (dopo le due mini Lethal Protector ambientate nel passato).

In Venom #22 del 5 luglio, dello scrittore Al Ewing e del disegnatore Ramon F. Bachs, le avventure di Eddie Brock lungo il flusso temporale lo metteranno di fronte all’oscuro personaggio Marvel della Golden Age Flexo il robot.

Il 15 luglio Venom #23 la scrittrice ospite (o forse nuova co-sceneggiatrice regolare, date che con il #35 concluderà il suo impegno su Thor) Torunn Grønbekk e il disegnatore Ken Lashley metteranno il figlio di Eddie, Dylan Brock, contro una nuova incarnazione di Toxin, il simbionte originariamente generato da Carnage.

Infine, la Marvel ha rivelato tutti i nuovi dettagli dell’imminente evento Death of the Venomverse: la miniserie di cinque numeri sarà scritta dal veterano scrittore di Venom Cullen Bunn insieme al co-creatore di Venom stesso David Michelinie, per i disegni di Gerardo Sandoval.

Announced today at #C2E2, ‘Death of the Venomverse’ sends Carnage on a Multiversal mission to kill all Venoms! Find out more about the new #SummerOfSymbiotes series here: https://t.co/V5LLZvRnGs pic.twitter.com/Kc8Hum3esp — Marvel Entertainment (@Marvel) April 1, 2023

In Death of the Venomverse, il simbionte Carnage si avventurerà nel Multiverso per dare la caccia a ogni singola variante di Venom che riesce a trovare.

Molte di queste varianti le si vedono nella miniserie Extreme Venomverse, che si concluderà con due numeri a luglio in cui compariranno nuovi personaggi come Venom Noir o la versione “venomizzata” dell’adorabile Jeff the Land-Shark, l’”animaletto domestico” passato dalle cure di Kate Bishop a quelle di Gwenpool e poi di Deadpool, e protagonista della serie di successo su Marvel Unlimited It’s Jeff!