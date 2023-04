Il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato rilasciato al culmine di un paio di giorni che hanno visto anche l’uscita dei trailer di Secret Invasion e Blue Beetle e degli spot per l’inizio della vendita dei biglietti di Guardiani della Galassia Vol 3.

Il nuovo trailer è stato diffuso in due versioni che differiscono nella parte iniziale, prima dell’ingresso di Miles nella “lobby” dello Spider-Verse: nella versione internazionale, che trovate qui sopra, il trailer è introdotto da un montaggio dei tre Spider-Man cinematografici in carne ed ossa, recentemente apparsi insieme in Spider-Man: No Way Home, prima di riprendere alcune immagini di Miles Morales da Spider-Man: Un Nuovo Universo ed iniziare con il trailer vero e proprio.

Nella versione statunitense (qui sotto), al posto di questa introduzione c’è un breve scontro con la Macchia, il villain dai poteri dimensionali doppiato da Jason Schwartzman in originale, inframezzato ad un colloquio di Miles e i suoi genitori con la consulente scolastica, che rende conto dei voti non eccelsi del ragazzo in Spagnolo, per il disappunto della madre Rio.

Miles si ritrova ad essere il bersaglio dei suoi sé alternativi che non sono d’accordo con i suoi metodi per abbattere l’inquietante cattivo. Il film offre anche uno sguardo a tutta una serie di nuove varianti, tra cui il primo sguardo ufficiale a Spider-Punk, Spider-Byte, Ben Reilly, quello che si può solo supporre essere Spider-Therapist e persino un accenno allo Spider-Man di Terra-199999, che dall’accenno a Dr. Strange dovrebbe essere quello del Marvel Cinematic Universe (aggiungendo elementi al dibattito per cui Terra-616 è quella dei fumetti e non quella MCU, che le fonti ufficiali Marvel Comics hanno sempre identificato come Terra-199999).

Il marketing del film ha posto particolare attenzione a Miles e Gwen Stacy alias Spider-Woman, entrambi protagonisti di Into the Spider-Verse, insieme a nuovi arrivati come Hobart “Hobie” Brown alias Spider-Punk, Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India e Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099.

Interpretato da Oscar Isaac, che ha già avuto una lunga carriera nella Marvel con ruoli da protagonista in X-Men: Apocalypse e Moon Knight, Spider-Man 2099 è pronto a diventare l’antagonista secondario di Across the Spider-Verse. Molti dei trailer precedenti hanno messo in evidenza uno scontro tra l’arrampicamuri futuristico e Miles. La causa del loro scontro è attualmente sconosciuta, ma alcuni fan sospettano che O’Hara voglia vendicare la sua bambina Adriella, ma questa rimane una pura speculazione al momento in cui scriviamo.

Per quanto riguarda i potenziali camei, da tempo si vocifera che diversi tessiragnatele in live-action potrebbero apparire in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il rapporto più recente suggerisce che Miles Morales si imbatterà nel Marvel Cinematic Universe e incontrerà brevemente il Peter Parker di Tom Holland. Un’altra sostiene che Mrs. Chen, un personaggio dei film Venom della Sony, sarà presente in un piccolo ruolo. Nessuna di queste affermazioni è stata confermata ufficialmente dallo studio di produzione.