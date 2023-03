La nuova serie di Blade disegnata da Elena Casagrande

In attesa del film previsto per il 2024 Blade, il cacciatore di vampiri Marvel, torna con una sua nuova serie regolare disegnata dalla Stormbreaker italiana Elena Casagrande, reduce dal successo di critica per la sua Black Widow, vincitrice di un Eisner Award nel 2021.

Annunciata su Polygon in uscita a luglio, dopo la conclusione della miniserie Bloodline: Daughter of Blade, la serie sarà scritta da Bryan Hill (già autore di Killmonger e di Batman and the Outsiders).

Blade is back in new Marvel Comics series from Killmonger, Black Widow vets https://t.co/1bnsbJ3oSg pic.twitter.com/iIwv6pt9jE — Polygon (@Polygon) March 30, 2023

Nella nuova serie di Blade, l’uccisore di vampiri risveglia un male assopito che richiamerà ogni sorta di creature che popolano la notte, mentre cerca di sopravvivere all’attacco dell’intero mondo soprannaturale della Marvel.

Uno dei punti di forza della serie di Blade saranno sicuramente le sequenze d’azione illustrate da Elena Casagrande, salita alla ribalta per le sue pagine di Black Widow con il caratteristico “De Luca effect” (ispirate dal lavoro di Gianni De Luca), ovvero quelle pagine in cui il personaggio compie l’azione comparendo in più parti dello sfondo fisso (generalmente una doppia splash page). Ecco le dichiarazioni della disegnatrice a riguardo:

“Penso che il primo obiettivo del disegno di una scena di combattimento sia quello di renderla potente e fluida allo stesso tempo. Vedo il combattimento come una danza, quindi il mio primo pensiero è sempre rivolto alla coreografia e quindi ai movimenti che devo rendere forti. Ovviamente ogni personaggio ha bisogno di una coreografia diversa, di un modo diverso di combattere – è divertente personalizzarlo – e con Blade sono felice di avere la possibilità di usare le spade e di mostrare la sua forza.”

Negli ultimi anni, Blade ha trascorso un po’ di tempo come membro degli Avengers, per poi assumere il ruolo di sceriffo della nazione sovrana dei vampiri, costruita sulle rovine di Chernobyl.

Nel frattempo, ha anche incontrato sua figlia Brielle Brooks, alias Bloodline, che ha intrapreso la stessa professione del padre di cacciatrice i vampiri nella sua recente miniserie.

E naturalmente, il nuovo film dei Marvel Studios su Blade, interpretato da Mahershala Ali nel ruolo principale, è previsto per il 2024 – il che significa che è proprio il momento perfetto per la Marvel Comics per ricominciare a dargli un ruolo da protagonista prima del film.