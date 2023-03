Fortnite X Marvel: Guerra Zero Collection | Recensione

Guerra Zero, la miniserie che ha fatto incontrare il mondo di Fortnite con l’Universo Marvel viene raccolta in un elegante volume Collection (che al suo interno presenta il codice per scaricare tutti gli oggetti estetici che venivano forniti con i numeri singoli).

Fortnite X Marvel: Guerra Zero nasce come miniserie in cinque numeri scritta da Christos Gage (sceneggiatore di lungo corso in Marvel) e Donald Mustard (Chief Creative Officer di Epic Games) per i disegni di Sergio Davila e José Luis (autore del quarto capitolo), ma è a tutti gli effetti un crossover con quanto narrato anche nel corso nel corso del Capitolo 3 del videogame.

Leggendo esclusivamente il fumetto ci si ritrova catapultati nel bel mezzo degli eventi, e per quanto la situazione venga spiegata a beneficio di chi abitualmente non gioca a Fortnite, gli eventi iniziali di questa Guerra Zero rimangono abbastanza confusi, dall’apparizione di una porzione della New York Marvel nell’isola di Fortnite al “rovesciamento” della stessa isola.

La poca chiarezza riguardante gli eventi iniziali è però in parte compensata dal buon lavoro che Gage fa sui personaggi: l’Agente Jones, Immagine e Fondazione sono i personaggi di Fortnite principali che agiscono a fianco dei personaggi Marvel, in una storia che si snoda tra i due universi.

Nel classico universo Marvel infatti Spider-Man, Wolverine, Shuri, Immagine e l’Agente Jones vanno a caccia del Frammento Zero, scheggia della potentissima fonte di energia Punto Zero che Galactus aveva portato con sé dopo la sua incursione nel mondo di Fortnite nel Capitolo 2 del videogame.

Nel mentre, sul mondo di Fortnite Iron Man e altri eroi Marvel combattono a fianco di Fondazione e gli altri membri dei Sette, e grazie ai poteri di Thor e Tempesta cercano di recuperare il potentissimo Mecha abbandonato sull’inospitale luna ghiacciata. In tutto questo si muove anche il Dottor Destino…

Spider-Man and Iron Man suit up Fortnite-style for the final battle of the Zero War in ‘Fortnite x Marvel: Zero War’ #5, in stores tomorrow.

Each first-print physical copy contains a redeemable code to unlock a ZERO WAR LOADING SCREEN cosmetic in @FortniteGame! pic.twitter.com/V90aaay84j

— Marvel Entertainment (@Marvel) September 27, 2022