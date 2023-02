Junji Ito arriva su Fortnite terrificando tutti i giocatori

Junji Ito è sicuramente uno degli autori più noti al mondo, e per festeggiare la serie Netflix pubblicata sulla piattaforma streaming il 19 gennaio, la produzione ha deciso d’inserire i mondi terrificanti dell’autore all’interno del noto videogioco “Fortnite”, dopo l’inserimento di Dragon Ball e My Hero Academia.

Come accennato questa aggiunta da parte di Fortnite è volta a pubblicizzare e anche onorare l’enorme lavoro fatto con Junji Ito Maniac, la serie antologia che trasporta sul piccolo schermo le storie più terrificanti del maestro giapponese.

Il lavoro fatto da Neighbor Metaverse Studios, porta al giocatore cinque mappe personalizzate che riuniscono alcune delle più grandi creature di Maniac, immergendo gli appassionati di questo battle royale in un’atmosfera angosciante come poche in giro.

Ovviamente il tutto non ha lo stesso volto morente e sanguinario presente nella poetica d’Ito, specie se consideriamo il pubblico maggiore intorno a Fortninte. Detto questo, nonostante il tutto, l’anima dell’autore è comunque ben presente e noi non possiamo che essere contenti.

Junji Ito approda in Fortnite

Junji Ito Maniac Haunted house è il titolo del video in questione e fin da subito possiamo capire che all’interno della clip possiamo vedere una casa ispirata appunto, dalla mitologia del sensei Ito.

Nonostante il tutto sia reso a livello visivo nel pieno stile Fortnite, il tutto senza dubbio riesce anche a essere inquietante, anche se il cuore delle storie di Junji Ito sono ben altre.

Forse sono riusciti a raggiungere un buon compromesso all’interno di un titolo giocato da un pubblico abbastanza giovane per la maggior parte, quindi è giusto così. Come accennato in calce è possibile visionare il video discusso in questi ultimi paragrafi:

Proseguendo all’interno della clip abbiamo anche modo di vedere il come la serie Netflix “Junji Ito Maniac” entri di prepotenza in queste nuove mappe del gioco, al momento uno dei più giocati degli ultimi anni. Voi cosa ne pensate? Il tutto è stato riportato da CB.

Avete già visto la serie anime antologica dedicata alle leggendarie e orripilanti storie di Junji Ito? Vi ricordiamo inoltre, che al momento stanno anche producendo un’anime incentrato interamente su Uzumanki, al momento con pochi dettagli al riguardo.

Fonte Comic Book