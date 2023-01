Il canale YouTube dedicato all’anime Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre ha condiviso recentemente una nuova e inquietante clip dedicata alla serie tratta dalle terrificanti opere del noto mangaka nipponico, negli ultimi anni in voga tra molte generazioni di appassionati.

Il video in questione offre una panoramica sulla 20 storie presenti nell’anime, insieme all’ending di “Iu Toori” (As Was Said) di JYOCHO. La breve clip come accennato, è altamente inquietante e immerge con un countdown da brividi lo spettatore in quelli che saranno i disgustosi mondi ideati dal maestro moderno dell’horror giapponese.

Dopo l’inquietante “3-2-1” la clip si apre con un frame di The Strange Hikizuri Sibling, per poi passare a The Story of the Mysterious Tunnel, Ice Cream Bus, Hanging Balloon, Four x Four Walls, The Sandman’s Lair, Intruder, Long Air in the Attic, Mold, Library Vision, Tomb Town, Layers of Terror, The Thing That Drifted Ashore e anche Tomie – Photo.

Molti di questi sono già disponibili in volumi singoli e in alcune raccolte pubblicate anche dalla J-POP, al momento la casa editrice delle storie d’Ito in terra nostrana. Questo anime Netflix potrebbe spingere quest’ultima a portare in Italia altre storie del noto autore.

Junji Ito Maniac: Una breve panoramica sulle 20 storie che andranno a comporra l’anime

Il video continua con Unendurable Labyrinth, The Bully, Alley, Headless Statue, Whispering Woman e Soichi’s Beloved Pet. Gli ultimi secondi del video vanno nuovamente a raccogliere queste 20 storie per offrire altri frame degli episodi disponibili completamente su Netflix a partire dal 19 gennaio.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre sarà diretto da Shinobu Tagashira, già regista del precedente anime per la televisione “Collection” dedicato sempre alle opere del sensei Junji Ito; quest’ultimo torna sia come regista e sia come character designer.

Anche Kaoru Sawada torna da Junji Ito “Collection” come sceneggiatore, mentre Yuki Hayashi compone le musiche e Hozumi Gōda si occupa della direzione del suono, come ben sappiamo veramente importante in questo genere di prodotti. Lo Studio DEEN sta animando la serie. MADKID esegue la sigla di apertura dell’anime, “Paranoid”.

