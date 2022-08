Dragon Ball è ancora una volta sulla cresta dell’onda, grazie ad Epic Games e Toei Animation. Le due case produttrici hanno unito le forze per portare al pubblico un crossover davvero singolare.

Dragon Ball che si fonde con il famoso videogioco Fortnite sta spopolando su internet in maniera incessante, grazie anche alle divertenti danze del protagonista del manga di Akira Toriyama.

Da come potete vedere in calce a queste righe, il pubblico sta già amando alla follia questo particolare crossover, condividendo sui social le numerose clip inerenti alle battaglie in cui Goku è protagonista.

Toei Animation ed Epic Games hanno annunciato la collaborazione qualche giorno fa, successivamente a settimane di speculazioni e congetture dispersive.

Dal 16 agosto è possibile partecipare a questo grande evento e i giocatori potranno già acquistare skin per personaggi come Goku, Vegeta, Bulma e Beerus.

Tra le “skill” più ricercate troviamo senza ombra di dubbio quelle inerenti alla danza, visto che il pubblico non vedeva l’ora di adoperarle sui personaggi del famoso franchise anime e manga.

Dalla citazione alla celebre danza di Gangnam Style fino ai balli più classici di Fortnite, Goku e compagnia non temono neanche questa sfida.

goku gets a dub with the kamehameha then hits the griddy #Fortnite pic.twitter.com/YscAsZ27s9 — Jim (@BigFurryBalls) August 16, 2022

Goku dancing to gangnam style is funny asfhttps://t.co/pfycHtn4pm pic.twitter.com/qWOqHbEPnQ — Vic🇩🇴 (@hispanvic21) August 16, 2022

Ricordiamo che la collaborazione è disponibile già dal 16 agosto e quindi chi volesse cimentarsi nell’impresa può già farlo.

Nel negozio di oggetti potete acquistare le skin dei personaggi inerenti al famigerato franchise e inoltre potete partecipare all’evento “Power Unleashed” colmo di missioni. Le ricompense saranno disponibili fino al 30 agosto.

Cosa ne pensate della collaborazione tra Dragon Ball e Fortnite? Avete intenzione di provare o state già provando le novità inerenti al brand?

Oltre Goku che balla è possibile visionare un’altra speciale clip dedicata all’evento, nel caso i videogiocatori non sono ancora convinti di voler partecipare a questa avventura.

La clip, da come potete vedere in calce è stata condivisa da un videogiocatore nel corso della giornata di ieri, in onore dell’uscita ufficiale del crossover unico edito da Toei e Epic Games.

Epic Games e Toei Animation hanno collaborato per portare le migliori tematiche dell’anime in Fortnite.

la clip mostra Beerus che guarda a sua volta un video riguardante Dragon Ball Super: Super Hero, raggiungendo così un nuovo livello di marketing.