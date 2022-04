Bloodline: entra in scena la figlia di Blade

Come avevamo già riportato, sono previste grandi novità per Blade nel Free Comic Book Day, e ora la Marvel ha svelato di cosa si tratta: l’introduzione di sua figlia, Bloodline. L’annuncio è stato dato attraverso un teaser pubblicato sui canali social della Marvel, annunciando che la storia sarà firmata da Danny Lore, già autrice dell’ultimo ciclo dei Champions, e Karen Darboe, illustratrice che ha fatto il suo esordio con la storia di Moon Girl in Marvel’s Voices: Legacy.

Blade, alias Eric Brooks, è un personaggio che ha vissuto una lunga vita, essendo nato nel 1922. La madre fu vampirizzata mentre lui veniva al mondo, donandogli tutti i poteri di un vampiro ma nessuna debolezza. Cresciuto nel bordello londinese di Madame Vanity, Eric strinse amicizia e relazioni con molte delle prostitute che vi lavoravano.

Una di queste, Safron Caulder, è stata a lungo la sua ragazza e dal teaser pubblicato, sembra che Blade l’abbia anche incaricata di crescere Brielle, la figlia che comparirà in Free Comic Book Day: X-Men/Avengers e prenderà l’identità di Bloodline.

L’idea di una figlia di Blade risale a ben prima di Bloodline: nel 2015 Tim Seeley e Logan Faerber avrebbero dovuto produrre una serie, Blade the Hunter, con protagonista Fallon Gray, una studentessa di 16 anni che scopriva di essere la figlia del Diurno. La serie fu poi cancellata per problemi logistici, e il personaggio di Blade sarebbe stato recuperato solo nel 2019 in Avengers.

Con il film di Blade in fase di sviluppo da parte dei Marvel Studios, è possibile che l’introduzione di Brielle serva a consolidare un cast di personaggi di supporto che potranno poi essere utilizzati anche in chiave cinematografica, in prospettiva di un franchise che potrebbe durare negli anni.