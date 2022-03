Shang-Chi and the Ten Rings: la nuova serie in partenza a luglio

Come abbiamo già notato, moltissimi elementi della storia di Shang-Chi sono stati riscritti o integrati nella sua nuova serie per rispecchiare meglio il personaggio cinematografico.

Lo scrittore Gene Luen Yang e l’artista Marcus To continueranno questo processo quest’estate, quando la serie verrà con un nuovissimo # 1 e il titolo Shang-Chi and the Ten Rings!

Come recita l’annuncio, il più grande combattente della Marvel ha subito una trasformazione da quando Yang ha iniziato a scrivere le sue avventure nel 2020. Dopo una sequela di rivelazioni sull’origine e sulla famiglia dell’eroe, aggiunte pericolose alla sua galleria di nemicii e cambiamenti nella sua relazione con il più ampio Universo Marvel, il futuro di Shang-Chi è più imprevedibile che mai. E con l’emergere dei leggendari Dieci Anelli negli ultimi numeri, la storia di Shang-Chi sta per prendere una svolta scioccante.

Dotati un potere che a quanto pare rivaleggia con le Gemme dell’Infinito, i Dieci Anelli sono un’arma su cui tutti, dall’Hydra alla Mano, vogliono mettere le mani. Le ripercussioni saranno così grandi che verranno raccontato in una nuova serie regolare di Shang-Chi.

Shang-Chi # 13, precedentemente sollecitato, diventa adesso Shang-Chi and the Ten Rings # 1, l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per il personaggio.

Shang-Chi si è impossessato dei potenti Dieci Anelli… ma tanta energia concentrata non è passata inosservata. Ora, ogni cacciatore di taglie, assassino e organizzazione criminale dell’Universo Marvel tenterà di sottrargli gli Anelli! Ma la responsabilità e la verità sugli Anelli saranno troppo da sopportare per l’eroe? Il numero di debutto vedrà Shang-Chi in una sorprendente resa dei conti con Razorfist, altri problemi per la Five Weapons Society e la prima apparizione di un nuovo nemico: RED CANNON!

Gene Luen Yang ha dichiarato:

“È stata una tale gioia lavorare con Marcus To negli ultimi due mesi. È un artista brillante. I suoi personaggi sono vibranti e pieni di energia, ed è così bravo a combattere le coreografie! Siamo tutti davvero entusiasti del nuovo #1! E di portare dieci degli oggetti più potenti mai visti nell’Universo Marvel!”

Marcus To a sua volta ha detto: