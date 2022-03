Il ritorno di Blade nel Free Comic Book Day

Blade, il “Diurno” cacciatore di vampiri che possiede tutti i poteri di un vampiro senza nessuna delle loro debolezze, sembra destinato fare il suo ritorno sulle scene a partire da questo Free Comic Book Day.

Proprio mentre il nuovo film dei Marvel Studios Blade dovrebbe iniziare presto la produzione portando l’attore Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo del protagonista dopo il suo cameo vocale in Eternals, l’editor in chief della Marvel Comics C.B. Cebulski ha iniziato ad anticipare un ruolo rinnovato per Blade nel panorama Marvel a partire dal Free Comic Book Day.

Quando si parla dei titoli Marvel per il Free Comic Book Day, servono quasi sempre come anteprime di nuove serie o importanti sviluppi delle storie a venire, per cui il ritorno di Blade non sarebbe una semplice comparsata.

Cebulski ha twittato l’anticipazione del ritorno di Blade in un thread su Twitter in cui il direttore creativo della Marvel Comics Joe Quesada ha invitato i fan a chiedergli qualsiasi cosa, a seguito della domanda di un fan su dove Blade potrebbe apparire in futuro.

Stay tuned. There may be news on Free Comic Book Day? Hmmmmm… — C.B. Cebulski (@CBCebulski) March 24, 2022

“Resta sintonizzato. Potrebbero esserci novità sul Free Comic Book Day? Hmmmmm…” ha twittato Cebulski.

La Marvel ha annunciato diversi titoli per il Free Comic Book Day previsti per il rilascio, tra cui Avengers/X-Men/Eternals: Judgment Day #0, Spider-Man/Venom #1 e Marvel’s Voices #1. Nessuna delle sinossi rivelate per i titoli FCBD della Marvel menziona Blade o persino i vampiri, ma potrebbe esserci qualche indizio su quale albo potrebbe vedere il ritorno in scena del Diurno.

Recentemente, Blade ha fatto parte degli Avengers, giocando anche un ruolo chiave nell’evento estivo del 2021 Heroes Reborn, ma di recente è uscito di scena, ricoprendo il ruolo di “sceriffo dei vampiri” a Chernobyl (l’ultima apparizione è in Death of Doctor Strange: Blade).

La sinossi di A.X.E.: Judgment Day #0 menziona però un nuovo personaggio chiamato Bloodline che debutterà nel one-shot. Non sappiamo praticamente nulla di chi sia Bloodline, o quale potrebbe essere la sua origine, ma data l’ovvia connessione tra sangue e vampiri, è possibile che in qualche modo sia collegati al Diurno?

Solo il tempo ce lo dirà, probabilmente nel Free Comic Book Day 2022 del 7 maggio.