La Marvel in chiave giapponese di Peach Momoko continua in Demon Wars

Dopo Demon Days l’illustratrice giapponese Peach Momoko continua la sua reinterpretazione della Marvel secondo il folklore nipponico con la nuova miniserie Demon Wars.

Scritta e disegnata da Momoko, questa serie limitata in quattro numeri porterà i lettori in un altro viaggio mozzafiato nell’immaginazione di uno dei talenti più creativi del settore! Momoko fonderà ancora una volta i personaggi e le storie dei fumetti Marvel con il folklore tradizionale giapponese, re-immaginando l’iconico evento Marvel, CIVIL WAR, completo di nuove versioni e design incredibili per eroi come Iron Man, Capitan America, Black Panther e altri!

Peach Momoko ha raccontato la storia di Mariko Yashida e della avventura tra oni e yokai rimodellati sugli X-Men e altri personaggi Marvel in Demon Days: X-Men, Demon Days: Mariko, Demon Days: Cursed Web, Demon Days: Rising Storm e Demon Days: Blood Feud. Un’ulteriore incursione nel “Momoko-verse” è rappresentato da una storia breve che sarà contenuta in Elektra: Black, White & Blood # 4, in uscita a fine mese.

La sinossi del primo capitolo della nuova saga in uscita a luglio, Demon Wars: The Iron Samurai, recita:

Peach Momoko ritorna con un’altra saga piena di creature meravigliose: un’armatura da samurai senziente, un individuo alato con una maschera da falco, una misteriosa pantera e un mostro rosso simile a un serpente con un appetito mortale. Quando Mariko Yashida si troverà nel mezzo di una guerra tra queste creature, sarà costretta a scegliere da che parte stare?

L’autrice presenta così il suo approccio alla serie: