Demon Days è una storia horror giapponese, divisa in cinque parti, che incorporerà numerosi personaggi Marvel rivisti in chiave folkloristica.

Demon Days: X-Men

Demon Days è scritta dalla popolare fumettista giapponese Peach Momoko. La Marvel definisce la storia, di cui potete guardare il trailer all’inizio della pagina, una “visione rivoluzionaria dell’Universo Marvel”. Il numero 1, intitolato Demon Days: X-Men verrà messo in vendita a marzo.

La storia si svolge in Giappone e si concentra su un gruppo di personaggi Marvel reinventati per quella che Momoko descrive come una tradizionale storia dell’orrore giapponese in stile yōkai, che racconta storie di eroici samurai stregati e adescati dai demoni. Momoko ha spiegato che i suoi personaggi, che includono Psylocke, Venom, Wolverine e altri, non sono necessariamente eroi nella concezione marveliana del termine ma rivisti come samurai, Oni e yōkai, alcuni sono sciamani, alcuni sono Yojimbos e molti altri.

La Marvel descrive così la serie:

La saga di Demon Days inizierà quando una spadaccina errante con una lama psichica arriverà al villaggio preso di mira dai demoni. Uno dei demone è bianco e nero con una terrificante lingua rossa e un altro potrebbe essere il demone più forte che ci sia. Prepara la tua katana ed entra in un misterioso mondo di demoni, mostri, mutanti e magia, in uno straordinario numero in anteprima che presenterà ai lettori una rivoluzionaria rivisitazione dell’Universo Marvel creata da Peach Momoko.

Momoko ha dichiarato:

Perché amo le storie yōkai, le storie dell’orrore, i racconti popolari giapponesi, i racconti classici dei samurai ho voluto raccontarli attraverso i personaggi Marvel e fare qualcosa che i fan della Marvel possano apprezzare. Naturalmente, dovevo sapere quanto potevo spingere i confini della Marvel nella progettazione dei personaggi e nella narrazione.

Sfoglia la galleria di immagini in anteprima:

Demon Days: X-Men 1 uscirà a marzo, con le quattro parti successive programmate per arrivare trimestralmente in seguito.

