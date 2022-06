Primo sguardo alla Macchia, il nemico di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Quando Miles Morales tornerà nello Spider-Verse, non sarà solo, ma dovrà affrontare un classico nemico di Peter Parker: la Macchia (The Spot).

Un’immagine completamente inedita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il seguito di Spider-Man: Un Nuovo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) in uscita il 2 giugno 2023, mostra Miles nel bel mezzo di una battaglia ad alta quota con la Macchia (The Spot). Mentre precipitano lungo lo skyline della città, Miles tenta di sferrare un calcio, solo che il suo piede passa proprio attraverso una delle macchie di Spot ed emerge proprio davanti alla faccia di Gwen Stacy!

Meet The Spot, Miles Morales’s most formidable foe yet. 🕳️ Voiced by Jason Schwartzman, see him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, exclusively in movie theaters June 2, 2023. @SpiderVerse pic.twitter.com/7ONbcNbQap — Spider-Man (@SpiderMan) June 13, 2022

Doppiato da Jason Schwartzman, questo cattivo che deforma lo spazio è descritto come il nemico più formidabile di Miles. Il dottor Johnathon Ohnn, comparso per la prima volta in Peter Parker, The Spectacular Spider-Man #98 del 1985, era uno scienziato che lavorava per Kingpin (il villain di Spider-Man: Un Nuovo Universo, peraltro). Nel tentativo di replicare i poteri del vigilante Cloak, Ohnn attraversò un portale che lo trasportò in una dimensione che inizialmente pensava fosse la dimensione oscura di Cloak, ma ben presto si rese conto che era in una dimensione diversa, un luogo di mezza oscurità e mezza luce.

Quando Ohnn riuscì a tornare nel suo laboratorio, il suo corpo aveva subito una trasformazione radicale. I portali dell’altra dimensione avevano aderito alla sua pelle, coprendolo di macchie nere dalla testa ai piedi. Rendendosi conto che le macchie erano deformazioni spaziali portatili, iniziò a pensare che avrebbe potuto usarli per sconfiggere chiunque in battaglia.

In grado di aprire portali dimensionali, la Macchia è diventato non solo un ladro formidabile, ma anche un combattente temibile, come dimostra l’immagine in cui sfrutta il colpo di Miles Morales per colpire Gwen Stacy.

Non perdere il debutto della Macchia nello Spider-Verso in Spider-Man: Across the Spider-Verse, in esclusiva nelle sale il 2 giugno 2023.