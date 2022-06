Spider-Man: No Way Home torna nelle sale con la More Fun Stuff Version

Dopo l’enorme successo ottenuto al botteghino nel periodo natalizio, Spider-Man: No Way Home si appresta a tornare nelle sale in una nuova versione estesa, completa di scene inedite e ribattezzata The More Fun Stuff Version.

The More Fun Stuff Version arriva per celebrare i 60 anni del personaggio dei fumetti di Spider-Man, oltre che i due decenni di film di Spider-Man sul grande schermo (i due film distribuiti nelle sale negli anni ‘70 erano in realtà degli episodi del serial TV accorpati insieme)!

La More Fun Stuff Version arriverà nei cinema durante le festività del Labor Day negli Stati Uniti e in Canada, con scene aggiunte ed estese per più Spidey.

I biglietti saranno in vendita martedì 9 agosto e le proiezioni inizieranno venerdì 2 settembre.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

Secondo l’annuncio, a breve saranno annunciati anche gli altri paesi in cui sarà distribuito Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version, e possiamo solo immaginare che ci sia anche l’Italia

Il noto insider Amit Chaudhari ha condiviso i nomi di cinque scene eliminate che la Sony prevede di includere in questo taglio, affermando che lo studio stava “risparmiando queste e altre per superare i 2 miliardi di dollari” al botteghino. Queste scene aggiungeranno oltre 15 minuti ai 148 minuti di durata del montaggio teatrale:

Scena dell’interrogatorio estesa – 2:25

Peter Day al Midtown High – 5:25

Montaggio della cripta – 1:35

Il buon avvocato di Happy – 1:35

Gli Spidey si ritrovano – 4:25

Il film ora durerà quasi 165 minuti (un’estensione di 17 minuti) con le scene eliminate che verranno aggiunte alla trama, espandendo alcuni dei momenti più importanti del trequel che erano molto più brevi nel montaggio cinematografico. Dovrebbe essere particolarmente emozionante vedere una maggiore interazione tra Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield mentre imparano a conoscere se stessi e gli universi degli altri a un livello più profondo.

Non si sa di preciso quanto nuovo filmato verrà aggiunto a No Way Home, con il tweet che indica che più di quelle cinque scene potrebbero trovare un modo per entrare nel film. C’era anche ancora più potenziale follia pianificata per la battaglia finale, inclusa una rivincita tra lo Spidey di Maguire e il Green Goblin, ma i dettagli completi rimarranno un mistero fino all’arrivo di settembre.