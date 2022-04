Le novità Sony Marvel dal CinemaCon: El Muerto, Venom 3 e Spider-Verse

Ricche novità nella notte dal CinemaCon per quanto riguarda Sony e i suoi film Marvel: annunciato un nuovo spin-off di Spider-Man incentrato su El Muerto, ufficializzato Venom 3 e rivelato il titolo definitivo del terzo film animato sullo Spider-Verse. Ma andiamo per ordine.

La notizia sicuramente più inaspettata giunta da Sony nella notte del 25 aprile al CinemaCon è quella che riguarda El Muerto, personaggio Marvel a dir poco minore che sarà interpretato dal rapper vincitore del Grammy Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio).

Si conferma la volontà di Sony di spremere al massimo la limitata libreria di personaggi legata a Spider-Man di cui dispone: El Muerto è un personaggio apparso solo in un paio di storie di Friendly Neighborhood Spider-Man (numeri 6 e 7) nel 2006. Creato da Peter David e Roger Cruz, Juan-Carlos Estrada Sanchez è un wrestler messicano che indossa una maschera da luchadores che gli conferisce superpoteri, ereditata dal padre. Con l’identità de El Muerto, è impegnato in una lunga faida con il rivale El Dorado.

La pellicola ha già una data di uscita programmata, ovvero il 12 gennaio 2024.

Per quanto riguarda i film animati dello Spider-Verse, dopo la notizia dello slittamento dell’uscita, è stato comunicato il titolo ufficiale del terzo capitolo, ovvero Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Per quanto riguarda il secondo capitolo, ovvero Across the Spider-Verse, i registi Phil Lord e Chris Miller, hanno rivelato che il film d’animazione Marvel presenta “240 personaggi” e “si svolge in 6 universi”. La coppia ha anche svelato che ci sono “1.000 persone” che stanno lavorando al film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 2 giugno 2023, mentre Beyond the Spider-Verse arriverà nelle sale il 29 marzo 2024.

Infine, come riporta Variety, durante la CinemaCon Sony ha confermato ufficialmente che Venom riceverà un terzo film, diventando così la prima trilogia Marvel realizzata dallo studio dai tempi dello Spider-Man di Sam Raimi, ma non hanno fornito nessun altro dettaglio a proposito.

Tra gli altri titoli, è stato confermato che anche per Ghostbusters: Legacy è in lavorazione un sequel, dal titolo ancora non definito.