Uno slittamento di otto mesi per il sequel di Into Spider-Verse, ma nel frattempo è stata fissata la data di Madame Web

Spider-Man: Across the Spider-Verse rinviato – Le nuove date dei film Sony

La lavorazione di Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One si sta rivelando più impegnativa del previsto, e anche per questo il film è stato rinviato, come riporta Deadline.

Il sequel del film animato vincitore dell’Oscar Spider-Man: Into the Spider-verse, è stato infatti spostato dal 7 ottobre di quest’anno al 2 giugno 2023. La notizia è stata pubblicata poco prima della presentazione dello studio al CinemaCon la prossima settimana.

La Sony ha quindi fornito anche le date di altri due progetti legati a Spider-Man: il sequel del film, Spider-Man: Across the Spider-Verse Part Two, è datato 29 marzo 2024, mentre il film Madame Web del regista S.J. Clarkson con Sydney Sweeney e Dakota Johnson uscirò il 7 luglio 2023.

Si tratta di una data molto importante, dato che negli Stati Uniti a cavallo del 4 luglio, festa nazionale, vengono generalmente rilasciati alcuni dei titoli più importanti della stagione cinematografica (quest’anno in quel periodo esce Thor: Love and Thunder). Nonostante il risultato un po’ tiepido ottenuto da Morbius, quindi, la fiducia di Sony nei progetti legati alla Marvel resta molto alta.

Nessuna variazione, peraltro, per la prevista data di uscita di Kraven the Hunter, fissata sempre per il 13 gennaio 2023 negli Stati Uniti.

Quelli Marvel non sono i soli progetti cinematografici Sony a slittare a causa del fatto che Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One è stato rinviato. Si tratta infatti dell’ennesimo rinvio dovuto al sovraccarico di lavoro degli studios che realizzano gli effetti digitali.

Sia progetti dei Marvel Studios come She-Hulk che quelli DC-Warner Bros come Black Adam e The Flash infatti sono stati rinviati anche a causa delle fittissime agende dei tecnici degli effetti digitali, che nel post-pandemia si sono ritrovati oberati di lavoro a causa della grande mole di progetti che si sono sbloccati contemporaneamente.

Come risultato del rinvio, la Sony farà avanzare il suo altro film d’animazione, Lyle, Lyle, Crocodile di Josh Gordon e Will Speck dal 18 novembre al 7 ottobre.

C’è anche The Equalizer 3 con Denzel Washington, dell regista Antoine Fuqua, che uscirà il 1° settembre 2023.