Madame Web: Sydney Sweeney entra nel cast

Secondo Deadline la giovane star di Euphoria Sydney Sweeney è stata scritturata per un ruolo ancora sconosciuto in Madame Web, uno dei numerosi film Sony in lavorazione basati sul limitato numero di personaggi Marvel Comics a disposizione compagnia. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sul coinvolgimento di Sweeney, ma si unirà a Dakota Johnson, già parte del progetto nel ruolo dell’eroina protagonista. Se effettivamente Dakota Johnson interpreterà Julia Carpenter, Sweeney potrebbe ricoprire il ruolo della figlia Rachel, ma è solo un’ipotesi.

Sydney Sweeney è meglio conosciuta per il ruolo di Cassie Howard in Euphoria della HBO. La seconda stagione della serie ha visto il personaggio Cassie alla prese con un percorso tormentato, consentendo all’attore di esplorare ulteriormente il complicato personaggio. L’attore ha anche avuto ruoli ricorrenti in The Handmaid’s Tale, Sharp Objects e The White Lotus. Tuttavia, il prossimo film Marvel rappresenterà il più importante ruolo cinematografico dell’attrice ventiquattrenne, che ha iniziato a recitare nel 2009 a soli 12 anni.

Non si sa molto di Madame Web oltre alla presenza di Dakota Johnson e Sydney Sweeney, ma la produttrice di Spider-Man Amy Pascal ha parlato dei piani di Sony di espandere il suo universo laterale incentrato sulla Marvel. “Beh, c’è l’Universo Marvel, che è un contenitore, e poi ci sono i film Spider-Verse, che sono diversi e poi c’è l’altro universo in cui si trovano i personaggi Sony“, ha detto Pascal. “Siamo tutti molto rispettosi l’uno dell’altro e lavoriamo insieme e ci assicuriamo di essere solo additivi“.

Recentemente si è diffusa la voce che Madame Web si inizierà già a girare quest’anno, il che sarebbe in linea con gli annunci del casting. Dato che Sydney Sweeney è la seconda attrice a unirsi al film, potrebbe avere un ruolo di primo piano. Madame Web è stata a lungo legata al mondo di Spider-Man, interpretando un ruolo importante sia nei fumetti e che nei cartoni animati del Tessiragnatele. Con la Sony che ha deciso di espandere ulteriormente lo Spider-Verse e il successo di Sweeney su Euphoria che la rende molto richiesta, potrebbe anche essere una parte importante in prospettiva nel più ampio Multiverso Marvel.

Diretto da S.J. Clarkson da una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless, Madame Web non ha ancora una data di uscita.