Madame Web – Dakota Johnson ha confermato il suo casting nel Film!

Nel 2019, poco dopo la brusca ma temporanea fine degli accordi tra Marvel Studios e Disney per la co-gestione di Spider-Man, Sony Pictures aveva deciso di iniziare lo sviluppo di uno spin-off dedicato a Madame Web, ingaggiando Matt Sazama e Burk Sharpless (i due sceneggiatori di Morbius) per lavorare allo script e S.J. Clarkson (Jessica Jones) alla regia del Film. Però da quel momento non era stato più rivelato nulla sul progetto, che dovrebbe essere ancora in fase di lavorazione ma ancora senza una data d’uscita.

Adesso dopo mesi di attesa, la scorsa settimana Deadline ha confermato che Dakota Johnson, star del franchise di 50 Sfumature di Grigio, è entrata in trattative con la Sony per interpretare la protagonista.

Adesso la stessa attrice attraverso le sue storie di Instagram aveva pubblicato l’emoji di una ragnatela, che inevitabilmente porta a pensare una conferma del suo ruolo nel Film:

Chi è Madame Web nei fumetti?

Nei fumetti, Madame Web (il cui vero nome è Cassandra Webb) è stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni). Il suo personaggio è pesantemente connesso con Spider-Man. Nonostante sia paralizzata e non vedente, ha straordinarie abilità psichiche, preveggenti e chiaroveggenti, che le permettono di superare persino le capacità del suo corpo fisico. Grazie a queste abilità, ha inoltre la capacità di trasportare altre persone all’interno della sua dimensione, connettendo di fatto il Multiverso Marvel. Ricordiamo che secondo Collider, che per primo ha riportato la notizia, i nomi più probabili per la produzione sono quelli di Avi Arad e Matt Tolmach, già produttori esecutivi dei film su Venom e di Morbius.

Recupera la replica dello Scudo di Capitan America in scala 1:1!