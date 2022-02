Dakota Johnson sarà Madame Web nello spin-off di Spider-Man?

Tra gli innumerevoli progetti messi in cantiere da Sony riguardanti i personaggi collaterali al mondo di Spider-Man c’è anche quello riguardante Madame Web, che potrà essere interpretata da Dakota Johnson.

Il cosiddetto Sony’s Marvel Universe of Spider-Man Characters è infatti destinato ad espandersi ben oltre i previsti Morbius e Venom 3. Sta per iniziare la produzione del film dedicato a Kraven il Cacciatore, interpretato da Aaron Taylor Johnson, ed sono in cantiera anche un film dedicato a Jackpot, scritto dal creatore del personaggio e sceneggiatore di Arrow Marc Guggenheim, e un progetto diretto da Olivia Wilde che dovrebbe riguardare Spider-Woman.

Ora, secondo Deadline, anche il progetto dedicato a Madame Web si concretizza, con la notizia che la star di 50 sfumature di grigio Dakota Johnson sarà la protagonista. Il film sarà diretto da S.J. Clarkson (Jessica Jones), su sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless (Morbius e Lost in Space).

Non si sa ancora quale versione di Madame Web sarà portata su schermo. Appare difficile che la protagonista di una pellicola del genere possa essere Charlotte Webb, la Madame Web originale, un’anziana veggente affetta da miastenia grave e collegata a un sistema di supporto vitale simile ad una ragnatela.

Più probabile che nel film sia protagonista la sua erede, ovvero Julia Carpenter, originariamente la seconda Spider-Woman nei fumetti che ha ereditato la preveggenza di Madame Web in seguito alla sua morte, pur mantenendo gli altri suoi poteri ragneschi.

Dati i suoi poteri di preveggenza, Madame Web può scorgere infinite realtà e futuri possibili lungo la “tela della vita”, rendendola un personaggio molto importante nelle storyline legate al multiverso come Spider-Verse. Resta da vedere quindi se questo film potrà ricollegarsi al Marvel Cinematic Universe o agli altri progetti con protagonista Spider-Man messi in cantiere da Sony, esplorando ulteriormente il multiverso dopo Spider-Man: No Way Home e Spider-Man: Across the Spider-Verse.