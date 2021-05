Dato successo di Venom, quantomeno al botteghino, la Sony Pictures sta lavorando al suo universo basato sui personaggi di Spider-Man. Tra questi progetti c’è anche uno per una pellicola dedicata a Kraven il Cacciatore, entrato in sviluppo a inizio 2018 con il regista J.C. Chandor (A Most Violent Year, Triple Frontier) che si trova in trattative per dirigere il Film, affidato allo sceneggiatore Richard Wenk (The Equalizer).

Adesso il sito The Wrap ha rivelato che la Sony Pictures ha scelto Aaron Taylor-Johnson per interpretare Kraven il Cacciatore nel prossimo Film solista dello studio incentrato sul cattivo di Spider-Man. Taylor-Johnson avrebbe firmato anche per interpretare il personaggio in diversi Film in uscita con Sony. Il Film dovrebbe uscire nelle sale americane il 13 Gennaio 2023.

Anche Justin Kroll di Variety, ha spiegato che la Sony Pictures era fortemente intenzionata ad ingaggiare un nome di primissimo livello ed ha provato a proporre il ruolo a Brad Pitt, Keanu Reeves, Adam Driver e John David Washington, ma anche tanti altri, ma la performance di Aaron Taylor-Johnson in Bullet Train ha impressionati i dirigenti della Sony, che gli hanno offerto rapidamente la parte.

Sony had been aiming high from this role approaching everyone from Brad Pitt and Keanu to JDW and Driver to star but sources say recent footage of ATJ in the upcoming action pic Bullet Train, blew away Sony execs who moved fast to offer him the part. https://t.co/K1YlezOgab — Justin Kroll (@krolljvar) May 26, 2021

Aaron Taylor-Johnson non è estraneo ai cinecomic, infatti è famoso per aver interpretato Quicksilver nell’MCU in Avengers: Age of Ultron del 2015, prima di venire ucciso nello stesso Film da Ultron. C’era solo una possibilità minima che sarebbe tornato a questo ruolo in futuro, soprattutto dopo che Evan Peters si è presentato come Quicksilver in WandaVision, ma dovrebbe essere molto preparato per questa nuova avventura con Sony.

E voi siete felici dell’annuncio del Film di Kraven? Oppure avete delle basse aspettative? Fatecelo sapere nei commenti!

Kraven il Cacciatore – le ultime news

Il progetto sarà prodotto da Avi Arad e Matt Tolmach mentre la sceneggiatura sarà scritta da Art Marcum e Matt Holloway (Punisher: War Zone, Transformers: L’ultimo cavaliere, Men in Black: International) e Richard Wenk (Jack Reacher – Punto di non ritorno). Il Film, stando alle dichiarazioni di Richard Wenk, sarà ispirata alla celebre storia a fumetti L’ultima caccia di Kraven. Al momento non è chiaro se verrà coinvolto lo Spider-Man di Tom Holland del Marvel Cinematic Universe.

