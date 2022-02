Multiverse of Gwen Stacy: tutte le cover di X-Gwen

Da quanto la Marvel ha recuperato il personaggio di Gwen Stacy nei panni di Spider-Gwen, si è divertita ad immaginare varie altre versioni alternative dello storico personaggio, come le numerose X-Gwen protagoniste di quest’ultima serie di variant cover.

In occasione del lancio della nuova miniserie dedicata alla variante di Terra-65 di Gwen Stacy, ovvero Spider-Gwen: Gwenverse, scritta da Tim Seeley (Heroes Reborn: Marvel Double Action) e disegnata da Jodi Nishijima (Stati Uniti di Capitan America), la Marvel ha deciso di arricchire la sua proposta con una serie di variant cover dedicate a Gwen Stacy nei panni di vari membri degli X-Men.

Nella miniserie Gwenverse infatti vedremo Gwen viaggiare per il multiverso ed incontrare varie versioni di sé stessa, le quali hanno assunto il ruolo di altri supereroi come Capitan America, Thor o Wolverine. Ecco quindi l’occasione giusta per chiedere ad una serie di autori di reinventare Gwen Stacy nei panni di una x-woman.

Ecco la lista di tutte le variant cover a tema X-Gwen che escono questo mese negli Stati uniti:

Amazing Spider-Man #88 – ‘Gwen Grey’ by Francesco Mattina (February 2)

Avengers #53 – ‘Gwen Stacy as Kitty Pryde’ by Leonardo Romero and Jordie Bellaire (February 9)

Devil’s Reign #4 – ‘Gwen Stacy as Psylocke’ by Betsy Cola (February 9)

Moon Knight #8 – ‘Gwenclops’ by Todd Nauck (February 9)

Captain Marvel #37 – ‘Gwenstique’ by Rian Gonzalez (February 16)

Hulk #4 – ‘Rogue Gwen’ by Nick Bradshaw (February 16)

Iron Fist #1 – ‘Gwemino’ by Nick Dragotta (February 16)

Shang-Chi #9 – ‘Gwenbit’ by Tony Fleecs (February 16)

She-Hulk #2 – ‘Gwenverine’ by David Nakayama (February 16)

Thor #22 – ‘Gwen Stacy as Angel’ by Marc Aspinall (February 16)

X-Men #8 – Gwen Stacy as Boom-BOom’ by Logan Lubera and Rachelle Rosenberg (February 16)

Black Panther #4 – ‘Phoenix Gwen’ by Phil Noto (February 23)

Ghost Rider #1 – ‘Gwenna Frost’ by Taurin Clarke (February 9)

Miles Morales: Spider-Man #35 – ‘Captain Gwendolyne’ by Pete Woods (February 23)

Silver Surfer Rebirth #2 – ‘Polaris, Mistress of Gwenetism’ by Rod Reis (February 23)

Iron Man #17 – ‘Gwen Stacy as Banshee’ by Ernanda Souza (February 23)