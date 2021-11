Marvel Comics annuncia il lancio di Spider-Gwen: Gwenverse

Marvel Comics ha annunciato Spider-Gwen: Gwenverse, previsto per il prossimo Febbraio, il lancio di una nuova serie limitata sul personaggio di Gwen Stacy di un altro universo scritta da Tim Seeley e disegnata da Jodi Nishijima.

Gwenverse sarà una sorta di “What If” del Multiverso, in cui vedremo varie versioni del personaggio, immaginandola se avesse impugnato il martello Mjolnir, se le fosse stato iniettato il siero del super-soldato o avesse indossato una armatura High-Tech come quella di Iron Man.

Benvenuto nel Gwenverse!

Spider-Gwen: Gwenverse, la cui uscita è prevista per Febbraio 2022, è una miniserie in arrivo dello scrittore Tim Seeley (Heroes Reborn: Marvel Double Action) e dell’artista Jodi Nishijima (Stati Uniti di Capitan America). Insieme a loro ci sono l’artista Peach Momoko (che ha realizzato i costumi per Gwen) e l’artista David Nakayama (che ha realizzato la copertina).

Ecco la copertina:

Il disegnatore Greg Land ha realizzato, per l’occasione, numerose cover per ogni numero della serie. In aggiunta a queste copertine, la Marvel rilascerà per tutto il mese di Febbraio albi variant con numerose versioni di Gwen Stacy.

Ecco le Cover:

