What If…?, Miles Morales diventa Capitan America

Forte del successo di What If…?, la recente serie animata dell’MCU disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+, la Marvel ha deciso di rilanciare lo storico format di scenari alternativi con una nuova serie a fumetti in uscita negli USA nel marzo 2022.

Protagonista di questo revival di What If…? sarà nientemeno che Miles Morales, il degno erede di Peter Parker introdotto come nuovo Ultimate Spider-Man dal duo Brian Michael Bendis & Sara Pichelli nel 2011.

L’intento di What If… Miles Morales – questo il titolo della testata in arrivo – è quello di mostrarci cosa sarebbe successo se Miles avesse seguito le orme di un altro eroe anziché Spider-Man.

La prima uscita, ad esempio, lo reimmaginerà come un novello Capitan America (con tanto di spalla vistosamente ispirata alla versione dello Scudiero incarnata da Sam Wilson), mentre le altre lo trasformeranno addirittura in supereroi amatissimi come Thor, Hulk e perfino Wolverine, presentato ufficialmente pochi giorni fa in un teaser di Paco Medina che trovate cliccando qui, e che ha fatto discutere molti fan.

Il design di Miles come una variante della Sentinella della Libertà è presente in bella mostra nella cover di What If… Miles Morales #1 firmata dalla già citata Pichelli, attualmente impegnata sul ciclo “Beyond” di Amazing Spider-Man avviato subito dopo la conclusione della lunga e controversa run di Nick Spencer sul personaggio.

La storia e i disegni del numero uno di What If… Miles Morales, che sarà affidata a vari autori nel corso della sua pubblicazione, saranno rispettivamente di Cody Ziglar – anch’egli al lavoro sulla testata principale di Spider-Man nonché co-sceneggiatore della serie televisiva di She-Hulk con Tatiana Maslany – e Paco Medina, già collaboratore di Ziglar per il one-shot Siege Society connesso all’evento Heroes Reborn di Jason Aaron.

Svela Cody Ziglar: “Sono un ammiratore sfegatato di Miles e da una vita faccio teorie cospirazioniste su Cap, quindi il fatto che mi abbiano chiesto di essere al timone del lancio di questa serie di What If? è stato un sogno divenuto realtà.

Semplicemente sono impaziente che la gente veda il nostro caro Miles lanciare quello scudo e il modo in cui gestisce il manto di Capitan America.”

A seguire la sinossi di What If… Miles Morales #1.

“Cosa sarebbe successo se… Miles Morales non fosse mai diventato l’Uomo Ragno a seguito del morso di un ragno geneticamente modificato?

E se invece… il governo statunitense lo avesse reclutato e addestrato donandogli degli incredibili poteri col siero del super soldato? Cosa rende Miles un eroe a prescindere dalle circostanze, a prescindere dalla realtà?!”

