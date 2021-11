Marvel e Sony hanno raggiunto un nuovo accordo per Spider-Man nell’MCU?

Possibili novità sul futuro dello Spider-Man di Tom Holland dopo l’uscita del tanto atteso Spider-Man: No Way Home di dicembre.

C’è solo un Film rimasto per il Marvel Cinematic Universe quest’anno, ed è il tanto atteso: Spider-Man: No Way Home. È difficile passare qualche ora senza sentire il nome pronunciato almeno una volta in una conversazione su Internet.

L’hype è così grande che Sony e Marvel Studios stanno organizzando un evento per i fan a Los Angeles per la rivelazione del ‘solo’ trailer.

Secondo The Cosmic Circus, Tom Holland avrà molte altre avventure di Spider-Man in arrivo.

Il sito afferma che il recente accordo tra Disney e Sony è stata una grande mossa che ha rafforzato il rapporto tra i due studi. In tal modo, ha permesso alle parti di gettare le basi per il proseguimento di Spidey del MCU.

Se le voci sono vere, non solo Spider-Man riceverà un’altra trilogia di Film, ma il personaggio avrà anche tre stagioni del suo show televisivo su Disney+ annunciato al Disney+ Day e cioè Spider-Man: Freshman Year. Questi si alterneranno; quindi uscirebbe un Film, e poi l’anno successivo sarebbe seguita una delle avventure in streaming, o viceversa.

Freshman Year (Stagione 1)

Spider-Man 4

Freshman Year (Stagione 2)

Spider-Man 5

Freshman Year (Stagione 3)

Spider-Man 6

In teoria, la serie animata in streaming mirerà a colmare le lacune nella storia tra le uscite dei Film. Il recente annuncio di Spider-Man: Freshman Year potrebbe essere l’inizio di tutto questo, con lo spettacolo che esplorerà le origini di Peter Parker prima del suo fatidico incontro con Tony Stark.

Se tutto andrà come previsto, la storia dell’Uomo Ragno di Tom Holland coprirà più periodi della sua vita e, dopo quello liceale (che probabilmente si concluderà con No Way Home) inizierà una nuova fase.

