Ms. Marvel – primo Teaser con protagonista Iman Vellani nei panni di Kamala Khan!

Nel giorno dell’Investor Day a Dicembre dello scorso anno, il presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige ha confermato che l’attrice Iman Vellani sarà la protagonista di Ms. Marvel, la Serie TV debutterà ovviamente sulla piattaforma di streaming Disney+.

Durante il Disney+ Day, i Marvel Studios hanno mostrato anche alcune brevi scene in anteprima della Serie TV.

Buona visione!

🚨| Novo teaser oficial de "MS. MARVEL"! pic.twitter.com/9yzRY5MiTX — Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) November 12, 2021

Ms. Marvel – di cosa tratta la Serie TV?

Al momento non abbiamo particolari anticipazioni sulla trama della serie. Però possiamo analizzarne il personaggio, grazie alla sua storia nei fumetti.

Come sappiamo nei fumetti Carol Danvers è stata la prima Ms. Marvel, poi diventata Captain Marvel. La serie TV parlerà di Kamala Khan, che ha esordito in Captain Marvel #17, uscito nel 2013. La protagonista è una ragazza di sedici anni di origini pakistane che vive in New Jersey. In modo accidentale ottiene il potere della superelasticità dopo una festa, quando le viene offerto un bicchiere di vodka. La ragazza fuggirà lontano ed entrerà in contatto con le Nebbie Terrigene, che la faranno diventare un’inumana con superpoteri.

Acquista il Fumetto di Ms. Marvel: Generazione Xchè.