Nel giorno dell’Investor Day a Dicembre dello scorso anno, il presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige ha confermato che l’attrice Iman Vellani sarà la protagonista di Ms. Marvel, la Serie TV debutterà ovviamente sulla piattaforma di streaming Disney+.

La serie è dedicata alla giovane inumana pakistano-americana Kamala Khan. Le riprese della serie sono cominciate lo scorso Novembre ad Atlanta ma a Marzo la produzione si è spostata a Bangkok.

Just Jared nelle ultime ore ha diffuso online delle nuove foto dal set di Atlanta di Ms. Marvel, che mostrano l’attrice Iman Vellani nei panni della protagonista con il nuovo costume circondata da tante persone su una scena del crimine dove sembrerebbe stia utilizzando i suoi poteri!

Forse al momento considerando le foto in questione, potrebbe essere quasi il costume ufficiale dato che mancano alcuni particolari come gli stivali indossati nei fumetti, ora sostituii con delle Converse.

Di seguito potete vedere la protagonista in costume dalle foto dal set:

Sebbene queste foto vengano pubblicate solo ora, sono state scattate durante una ripresa notturna per l’appunto ad Atlanta nel Febbraio 2021.

E voi cosa ne pensate del costume di Ms. Marvel? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Ms. Marvel – di cosa tratta la Serie TV?

Al momento non abbiamo particolari anticipazioni sulla trama della serie. Però possiamo analizzarne il personaggio, grazie alla sua storia nei fumetti.

Come sappiamo nei fumetti Carol Danvers è stata la prima Ms. Marvel, poi diventata Captain Marvel. La serie TV parlerà di Kamala Khan, che ha esordito in Captain Marvel #17, uscito nel 2013. La protagonista è una ragazza di sedici anni di origini pakistane che vive in New Jersey. In modo accidentale ottiene il potere della superelasticità dopo una festa, quando le viene offerto un bicchiere di vodka. La ragazza fuggirà lontano ed entrerà in contatto con le Nebbie Terrigene, che la faranno diventare un’inumana con superpoteri.

Acquista il Fumetto di Ms. Marvel: Fuori dalla norma (Vol. 1).