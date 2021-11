Tutti gli annunci dei Marvel Studios per il Disney+ Day!!

Durante il Disney+ Day, i Marvel Studios hanno rilasciato alcune nuove news sulle prossime serie in uscita sulla piattaforma di Streaming Disney+. Andiamo a vedere insieme tutti gli annunci tra nuovi loghi di vecchie serie annunciate, e altrettante Serie TV nuove che usciranno prossimamente su Disney+!

What If…? – Stagione 2

I Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente seconda stagione della serie animata What If…? prossimamente sul servizio di streaming Disney+. Oltre alla rivelazione, è stato svelato il primo sguardo ufficiale al logo dello show animato per la Stagione 2.

Agatha: House of Harkness

I Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente la serie spin-off di WandaVision al Disney+ Day, intitolata Agatha: House of Harkness. A parte la descrizione con “Prossimamente su Disney+“ , al momento non sono noti ulteriori dettagli, tranne chel’head writer di WandaVision, fungerà da sceneggiatrice e produttrice esecutiva del progetto, ancora alle prime fasi di sviluppo.

Echo

Echo sarà un’altra una serie originale dei Marvel Studios ambientata attorno al personaggio che apparirà in Hawkeye nella serie in uscita il 24 Novembre. Echo sarà interpretata da Alaqua Cox e vedràEtan Cohen e Emily Cohen in qualità di sceneggiatori e di produttori esecutivi.

Spider-Man: Freshman Year

A sorpresa i Marvel Studios hanno anche annunciato una nuovissima Serie Animata intitolata Spider-Man: Freshman Year che arriverà presto su Disney+. Secondo Variety, la serie sarà ovviamente collegata al MCU, e racconterà le origini, mai mostrate in live action ma solo accennate, di Spider-Man che abbiamo visto in Captain America: Civil War. La serie sarà scritta dal produttore esecutivo Jeff Trammel. Una particolarità della Serie risiederà forse nell’estetica, in quanto è stato rivelato, ed in parte mostrato nel logo, che lo stile grafico sarà particolarmente classico, ed andrà ad evocare lo stile visto nei primi anni di esistenza del personaggio, ispirandosi quindi probabilmente all’approccio visivo di Steve Ditko, che co-creò Spider-Man nel 1962.

Anche la Disney ha svelato una sinossi ufficiale:

“La serie animata segue Peter Parker nel suo cammino per diventare Spider-Man nell’MCU, con un viaggio diverso da quello che abbiamo mai visto e uno stile che celebra le prime radici dei fumetti del personaggio”.

Marvel Zombies

I Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente anche un’altra Serie Animata: Marvel Zombies che arriverà prossimamente su Disney+. Al momento non è stata ancora rilasciata la data d’uscita effettiva della serie, vi terremo aggiornati.

X-MEN ’97

Trent’anni dopo, la serie ritornerà! Ebbene i Marvel Studios hanno annunciato anche un Revival della Serie Animata degli X-Men andata in onda dal 1992 al 1997 e che quindi la storia riprenderà proprio dal suo finale. A sorpresa, la serie si trova già in produzione. Ritorneranno anche i doppiatori originali Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith e Alyson Court. Con nuove aggiunte al cast di doppiatori e doppiatrici che troviamo cui Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett, AJ LoCascio. Il produttore e capo del team di sceneggiatori sarà Beau DeMayo (The Witcher), supervisionato da Jake Castorena e Charley Feldman. Gli storici sceneggiatori Eric e Julia Lewald, insieme al regista Larry Houston, che hanno contribuito al successo della serie originale, supervisioneranno lo sviluppo di questo nuovo progetto.

She Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel, Secret Invasion,

Ironheart, I Am Groot!

Inoltre durante il Disney+ Day ci sono state nuovi aggiornamenti dei loghi tra alcune delle Serie che già erano state annunciate in precedenza, che attualmente ancora sono previste “prossimamente su Disney+“, appena ci saranno novità sulla data di uscita vi terremo aggiornati.

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti!

Hawkeye (24 Novembre 2021)

Spider-Man: No Way Home (17 Dicembre 2021)

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

X-MEN ’97 (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

