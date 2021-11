Disney+ includerà 13 Film del Marvel Cinematic Universe in IMAX! Ecco i Dettagli!

Disney+ Includerà ben 13 Film del Marvel Cinematic Universe in formato IMAX! Ecco la lista e i Dettagli!

Uno dei modi migliori per vivere il Marvel Cinematic Universe è sicuramente guardare le storie che si svolgono nel formato IMAX, che ha la capacità di mostrare immagini e video con una grandezza e una risoluzione molto superiore rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali. Purtroppo, non c’è mai stato un modo per replicare questa esperienza, dato che quel rapporto è rimasto strettamente esclusivo dei teatri.

Il Disney+ Day è proprio dietro l’angolo e, prima dell’evento, la Disney ha deciso di voler condividere qualcosa in anticipo che pubblicheranno per celebrare l’evento.

Infatti la Disney rilascerà ufficialmente 13 dei suoi Film MCU nel loro rapporto IMAX originale su Disney+, a partire da Venerdì 12 Novembre.

I film che saranno disponibili nel rapporto IMAX includono:

Iron Man

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol. 2

Capitan America: Civil War

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Black Panther

Avengers: Infinity War

Ant-Man and the Wasp

Capitan Marvel

Avengers: Endgame

Black Widow

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

La disponibilità dei contenuti varia a seconda del Paese.

Ecco una piccola differenza del Formato IMAX:

Di seguito anche una piccola Clip dell’annuncio sul Canale YouTube di Marvel Entertainment:

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti!

Hawkeye (24 Novembre 2021)

Spider-Man: No Way Home (17 Dicembre 2021)

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

Fantastici 4 (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Blade (TBA)

Captain America 4 (TBA)

