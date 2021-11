Annunciato un nuovo Videogioco Marvel dall’autrice di Uncharted!

Amy Hennig, autrice di Uncharted e voce nella creazione di giochi come Jack and Dexter, lavorerà sulla creazione di un videogioco Marvel.

La Marvel sta vivendo una rinascita nel mondo dei videogiochi negli ultimi tempi. Solo pochi anni fa, Marvel Entertainment utilizzava il marchio Marvel solo per denaro nei giochi free-to-play, senza mai sfruttare appieno la sua libreria di personaggi e storie.

Poi è arrivato Spider-Man su PS4 e tutto ha iniziato a cambiare. All’improvviso, giochi come The Avengers, The Wolverine, Guardians of the Galaxy e Marvel: Midnight Sons sono realtà ora.

Sembra che ora i fan possano aspettarsi un altro gioco Marvel di grande successo, questa volta realizzato dalla regista dell’acclamata serie Uncharted.

Marvel Entertainment ha annunciato una partnership con Skydance New Media per un nuovo gioco, che sarà realizzato sotto la sua divisione interattiva.

Lo studio è stato originariamente formato da Amy Hennig e Julian Beak per creare “una convergenza rivoluzionaria di Giochi, Film e Televisione”. La precedente esperienza della Hennig include l’acclamata serie Uncharted, insieme a molti altri progetti.

In risposta all’annuncio, Amy Hennig ha elogiato l’Universo Marvel per la sua “Azione, mistero ed emozioni” e come “si presta perfettamente a un’esperienza interattiva”.

Queste le sue dichiarazioni:

“Non riesco a pensare ad un miglior partner di Marvel, per quanto riguarda il nostro primo gioco. L’Universo Marvel è colmo del tipo di azione, mistero, suspense ed avventure che io adoro, e che si presta perfettamente ad un’esperienza interattiva. È un onore poter lavorare ad una storia originale con così tanta umanità, complessità ed umorismo che permettono a i personaggi Marvel di esistere da così tanto, e di poter dare modo ai giocatori di mettersi nei panni degli eroi che amano.”

