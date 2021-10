Kevin Feige spiega il motivo dei rinvii delle pellicole dei Marvel Studios!

Qualche giorno fa il calendario dei Film dei Marvel Studios è stato rivoluzionato della Disney, con una nuova ondata di rinvii, che ha causato il posticipo di titoli attesissimi come Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love & Thunder: in una nuova intervista, Kevin Feige ha commentato la faccenda senza allarmismi.

In un’intervista alla prima mondiale di Eternals, Variety ha chiesto al CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige dell’improvviso cambio di programma della lista di Film MCU. Feige ha risposto con una risposta che ha fatto sembrare il cambiamento meno drammatico di quanto potesse sembrare inizialmente.

Ecco le sue parole:

“Si tratta principalmente di turni e cambiamenti di produzione, e poiché abbiamo così tanti slot, possiamo semplicemente spostare gli slot. Quindi tutti gli slot dei Film Marvel sono gli stessi, possiamo semplicemente permetterci di cambiare slot alle nostre uscite”.

Ricordiamo che, oltre ai già citati Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder, l’elenco dei titoli Marvel rinviati include anche Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantamania.

E voi siete d'accordo con le sue parole??

