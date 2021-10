Marvel’s Guardians of The Galaxy, il nuovo gioco di Square Enix in uscita a fine mese, si presenta nel trailer di lancio!

Marvel’s Guardians of The Galaxy – Ecco il Trailer di lancio del Gioco!

Come sappiamo Marvel’s Avengers sviluppato da Crystal Dynamics, dopo una partenza mediocre, non è riuscito a conquistare tutti i favori del pubblico ed avere l’approvazione di molti, dato che hanno trovato il gioco eccessivamente monotono e ripetitivo. Il gioco, uscito a Settembre dello scorso anno, ha avuto un’accoglienza abbastanza tiepida, ma i piani del team di sviluppo per espandere il mondo di gioco con nuovi eroi, nuove storie assicura nuova “vita” al titolo Marvel sugli Avengers. Però qualche settimana fa è stato annunciato il gioco sui Guardiani della Galassia.

Lo scopo del gioco sarà quello di compiere missioni per racimolare denaro (tra le altre cose), ma sorprendentemente lo si potrà fare solo ed esclusivamente nei panni di Star Lord, in quanto il gioco si incentrerà su di lui come protagonista, non dandoci la possibilità di giocare nei panni degli altri membri del team, come Rocket Racoon o Gamora. Saranno presenti inoltre diverse scelte multiple, che presumibilmente influiranno sul rapporto di Quill con ogni membro della squadra. l gioco uscirà il 26 Ottobre 2021 su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

E adesso è stato pubblicato lo spettacolare Trailer di Lancio!! Che potete trovare di seguito. Buona Visione!

Tra i villain del gioco ci sarà la Chiesa Universale della Verità, una sorta di setta galattica che governa un vasto impero stellare con il quale conquista, “converte” e stermina i non fedeli.

Marvel’s Avengers – Il gioco!

Marvel’s Avengers (in precedenza The Avengers Project) è un videogioco action-adventure sviluppato dalla Crystal Dynamics e Eidos Montréal, e pubblicato dalla Square Enix. È il primo nuovo titolo della Crystal Dynamics al di fuori del franchise di Tomb Raider partito nel 2005, e si basa sul gruppo di supereroi della Marvel Comics, i Vendicatori. Il è disponibile per Google Stadia, Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One dal 4 Settembre 2020. Il videogioco sarà disponibile anche per PlayStation 5 e Xbox Series X, il giorno della loro uscita.

