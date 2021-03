Il Marvel Cinematic Universe è destinato ad introdurre nuovi eroi nella storia interconnessa del franchise, ma anche diversi membri del team degli Avengers originali della Infinity Saga avranno la possibilità di brillare ancora una volta.

Uno di questi personaggi a cui sarà data l’opportunità di farlo è Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson, che guiderà il suo film sotto forma di Black Widow . Data la morte della Romanoff durante Avengers: Endgame, il film fungerà da prequel mentre ripercorre le avventure della spia russa tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Nel corso di una recente intervista con The Gentlewoman, Scarlett Johansson ha discusso di Black Widow, parlando anche del suo percorso nell’Universo Cinematografico Marvel iniziato con Iron Man 2.

Poco dopo l’uscita di Iron Man 2, Joss Whedon le propose di partecipare a The Avengers, il primo progetto corale di questa portata. Ma la star americana ha ammesso che inizialmente temeva che questa idea “si rivelasse un disastro”:

“Il pensiero di tutti noi insieme nei costumi di supereroi ci faceva temere un disastro. Magari non proprio un disastro colossale, ma qualcosa del tipo ‘cos’è questa roba?”

C’è stato però un momento ben preciso che gli ha fatto cambiare idea: e cioè le riprese a 360° degli eroi insieme tra le macerie di New York, una delle immagini più celebri dell’intero Marvel Cinematic Universe:

“Ricordo di aver girato quella scena con l’inquadratura a 360° di noi in piedi tra le macerie di Grand Central nel bel mezzo di questa invasione aliena pronti a combattere. Lì ho pensato ‘Ora ci siamo’. Poco dopo ci hanno mostrato la riprese ed in quel momento tutti noi, dopo 6 Mesi di riprese, abbiamo pensato ‘Oh funzionerà, penso che funzionerà!'”.