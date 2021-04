Spider-man: Life story è una miniserie in sei parti scritta da Chip Zdarsky (vincitore del premio Eisner per il racconto di Peter Parker: The Spectacular Spider-Man) e disegnata da Mark Bagley, legato all’universo del tessiragnatele fin dagli anni ‘90. In Life Story si vedono infatti tutti gli eventi cardine della vita di Spider-Man, ma esaminati sotto un altro diverso aspetto, e cioè quello del tempo.

Adesso la Marvel ha annunciato che il team creativo tornerà a collaborare per Spider-Man: Life Story Annual #1, albo in arrivo il prossimo Agosto, e che esplorerà la carriera e l’ossessione di J. Jonah Jameson per Spider-Man.

Di seguito potete vedere la cover del fumetto:

Come la prima serie, Spider-man: Life story potrà offrire una retrospettiva dell’intera storia di Spider-Man come se fosse lui stesso fosse invecchiato in tempo reale sin dal suo debutto nel 1962, esternando le più grandi avventure da lui vissute, come per esempio la tragica storia d’amore con Gwen Stacy e lo scontro con i suoi avversari più iconici sullo sfondo dei momenti chiave di ogni decennio.

Adesso i fan potranno vedere le storie di Spider-Man raccontate da un altro punto di vista.

Zdarsky ha anche fornito alcune dichiarazioni sul sito ufficiale di Marvel Entertainment:

“Lavorare all’originale Spider-man: Life story è stato un sogno diventato realtà per me. Ma il problema con la miniserie era che non avevo lo spazio per raccontare adeguatamente la storia della vita di uno dei miei personaggi preferiti di tutti i tempi: J. Jonah Jameson! Avere la possibilità di rivisitare di nuovo questo universo con Mark è stato un vero spasso!”.

J. Jonah Jameson farà tutto il necessario per far capire al mondo che Spider-Man non è altro che una minaccia ed una minaccia. I decenni della sua ossessione daranno frutti a Jonah…o saranno la sua distruzione? Scoprilo in Spider-man: Life story Annual #1 quando uscirà il 4 Agosto 2021!

