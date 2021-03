Durante lo showcase dell’altro ieri, Square Enix ha rivelato quali saranno i prossimi contenuti ad approdare su Marvel’s Avengers.

Il titolo sviluppato da Crystal Dynamics, dopo una partenza mediocre, non è riuscito a conquistare tutti i favori del pubblico ed avere l’approvazione di molti, dato che hanno trovato il gioco eccessivamente monotono e ripetitivo.

Gli sviluppatori non si sono dati per vinti, ed al contrario, sembrano intenzionati a lavorare assiduamente per dare alla propria opera una nuova linfa vitale con nuovi aggiornamenti.

Nel corso dell’evento, l’azienda giapponese non ha solo pubblicizzato la tanto attesa patch per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma ha anche annunciato l’arrivo di Black Panther. Pantera Nera è previsto per questa estate, insieme alla Storyline intitolata “War for Wakanda” che vedrà il sovrano del popolo africano combattere per la propria gente.

Adesso si pensa già a cosa verrà dopo! Come ben saprete ormai, grazie ad un accordo tra Square Enix e Sony vedremo arrivare in futuro Spider-Man come personaggio giocabile esclusivamente nella versione PlayStation 4 e PlayStation 5 di Marvel’s Avengers. Sembra però che l’iniziale finestra di lancio fissata per il tessiragnatele non verrà rispettata. Infatti l’eroe Marvel avrebbe infatti dovuto fare il proprio debutto nel game as a service nei primi mesi del 2021.

A placare le preoccupazioni dei fan ci ha pensato Scot Amos, il capo di Crystal Dynamics, attraverso un’intervista concessa a IGN.

Amos ha confermato che il team è a lavoro sul personaggio e che presto possa approdare sulle console PlayStation in questione. Ciononostante, ora come ora non ci sono ancora delle tempistiche ufficiali, ma la finestra di lancio è sicuramente quella successiva al rilascio di ‘War of Wakanda’ e dell’approdo di Black Panther nel roster.

Qui le sue dichiarazioni:

“Posso dire che, ufficialmente, alcuni sviluppatori del team stanno lavorando su di lui in questo momento. Quindi Spider-Man è ancora sulla nostra tabella di marcia per i contenuti che rilasceremo in futuro.”

Ma a questo punto è difficile dire che l’eroe possa arrivare prima della fine dell’anno a far pare del gioco degli Avengers. Vi ricordiamo che Black Panther arriverà in Marvel’s Avengers nel corso dell’estate tramite un aggiornamento gratuito che introdurrà anche il Wakanda e un nuovo villain, il malvagio Klaw. Nei prossimi mesi il gioco riceverà inoltre degli update con nuove attività multigiocatore e tanto altro.

Adesso non ci resta che aspettare nuovi annunci per sapere quando l’arrampicamuri approderà in Marvel’s Avengers.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto!

Marvel’s Avengers è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. I possessori di console Next-Gen possono scaricare gratuitamente l’upgrade del titolo dal 18 Marzo.

Recupera Marvel’s Avengers per PlayStation 4