Marvel’s Avengers sviluppato da Crystal Dynamics, dopo una partenza mediocre, non è riuscito a conquistare tutti i favori del pubblico ed avere l’approvazione di molti, dato che hanno trovato il gioco eccessivamente monotono e ripetitivo.

Il gioco, uscito a Settembre dello scorso anno, ha avuto un’accoglienza abbastanza tiepida, ma i piani del team di sviluppo per espandere il mondo di gioco con nuovi eroi, nuove storie assicura nuova “vita” al titolo Marvel sugli Avengers.

Le skin del Marvel Cinematic Universe

Come sappiamo i futuri DLC e contenuti in arrivo da qui in avanti come l’arrivo di Black Panther e del Wakanda saranno messi nel gioco in maniera gratuita. Come annunciato da Crystal Dynamics qualche mese fa. Quel che invece dovrà essere pagato sarà una varietà di Skin molto singolari, che andranno a donare agli eroi presenti in Marvel’s Avengers l’aspetto che abbiamo visto al cinema attraverso i vari film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Come annunciato dallo stesso profilo Twitter del gioco:

To clarify, the outfits inspired by the Marvel Cinematic Universe will be available exclusively in the Marketplace for purchase with credits. — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 30, 2021

Adesso questa notizia ha preso alla sprovvista moltissimi videogiocatori, i quali pensavano che anche le Skin dell’MCU sarebbero state comprese tra quei contenuti gratuiti. Però, Crystal Dynamics negli annunci non aveva specificato che alcuni dei prossimi contenuti sarebbero potuti essere a pagamento, almeno, non fino all’annuncio di queste Skin.

Il Trailer dell’espansione di Black Panther:

