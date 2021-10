Ryan Hurst (The Walking Dead) vorrebbe interpretare Sentry

Ryan Hurst (The Walking Dead) si è candidato per interpretare Bob Reynolds a.k.a. Sentry nel Marvel Cinematic Universe.

Come ormai sappiamo negli ultimi anni, in particolare da quando i Marvel Studios si sono imposti sul mercato diventando leader nell’ambito dei cinecomics, numerosi attori e attrici hanno cominciato a candidarsi sempre più spesso nei panni dei personaggi dei fumetti della stessa Marvel o ma anche della ‘rivale’ DC Comics nella speranza che i loro desideri vengano esauditi dalle principali case di produzione come la Disney o la Warner.

Adesso l’attore statunitense Ryan Hurst, noto in particolare per aver interpretato Beta in The Walkind Dead e per aver partecipato a Salvate il soldato Ryan (1998) ma anche alla serie popolare Sons of Anarchy, ha espresso sul suo profilo Instagram il desiderio di interpretare Bob Reynolds a.k.a. Sentry nell’Universo Cinematografico Marvel.

Ecco il post in questione:

“Va bene. Ok. Sì. Mi viene chiesto spesso: ti piacerebbe interpretare un personaggio dei fumetti? La risposta è sì. Chi? Non l’ho saputo per un po’ di tempo. Sono un fan di così tanti personaggi, ma sì. Un tizio con un passato difficile, superpoteri uguali/superiori a quelli di Superman e Thor messi assieme… e parla con i cani. Lo lascio qui. Questo tizio. Mi piacerebbe interpretarlo. Fa’ quel che devi, Instagram.”

Inoltre, in seguito l’attore ha pubblicato una Fan Art che lo ritrae nei panni del personaggio:

Chi è Sentry?

Sentry, il cui vero nome è Robert “Bob” Reynolds, è un personaggio dei fumetti creato da Paul Jenkins (testi) e Jae Lee (disegni) nel 2000, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione è in The Sentry n. 1 (Settembre 2000). È un supereroe nato sulle pagine dell’omonima miniserie di 5 numeri (Settembre 2000 – Gennaio 2001) pubblicata per la linea Marvel Knights. Sentry è il prodotto dello sforzo congiunto del Governo americano e canadese di ricreare una versione più potente del Siero del Super Soldato che conferì a Steve Rogers/Captain America i suoi poteri nella Seconda Guerra mondiale. Sentry è uno degli eroi più potenti dell’Universo Marvel fumettistico e, oltre ad avere una forza, velocità e resistenza sovraumana, possiede la capacità di sparare raggi laser dagli occhi e di risorgere.

