Secret Invasion – Kingsley Ben-Adir parla del lavoro della Marvel per far mantenere i segreti agli attori

Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

L’ossessione di Marvel per la segretezza è nota: gli Studios sono soliti imporre misure decisamente restrittive ai propri dipendenti allo scopo di evitare spoiler sulle nuove uscite dell’MCU, che si tratti di grande o piccolo schermo. Secret Invasion non fa quindi eccezione, come racconta Kingsley Ben-Adir.

Infatti in un’intervista sul Red Carpet ai premi GQ Men of the Year 2021, l’ attore di Secret Invasion Kingsley Ben-Adir ha accuratamente schivato le domande sulla serie MCU:

“Al momento stiamo cercando di capire come fare. Ci hanno allenato per circa sei mesi a non parlare. Appena mi hai posto la domanda è partita nella mia testa la voce di un robot Marvel che dice: ‘Non parlare, non dire niente, stai zitto, menti‘. Quindi non so niente“

I progetti Marvel hanno sempre mantenuto un alto livello di segretezza prima del rilascio, ma questo non sembra comunque impedire mai agli spoiler di uscire. Attori come Mark Ruffalo e Tom Holland sono noti per aver rovinato in parte accidentalmente i loro progetti Marvel in passato, e sembra che lo studio stia prendendo provvedimenti.

Secret Invasion! – anticipazioni

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il Mondo non ha più delle solide difese.

Secret Invasion, sarà scritta da Kyle Bradstreet (Mr. Robot) e sarà composta da sei episodi e vedrà nel cast come detto Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos) e anche Kingsley Ben-Adir (One Night In Miami) nei panni del villain principale. Kyle Bradstreet fungerà anche da capo sceneggiatore e da produttore esecutivo.

La serie prende spunto dall’evento a fumetti pubblicato tra il 2008 e il 2009, Secret Invasion è un crossover di fumetti di Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Mark Morales e Laura Martin. La serie, che comprendeva diversi titoli, ha visto gli Skrull agire con un piano a lungo termine per invadere la Terra, sostituendo molti dei supereroi più potenti e riconoscibili del pianeta.