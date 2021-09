Eternals – Dan Stevens sarà Kro nel Film? Il commento dell’attore!

Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora slittato a Novembre di quest’anno.

I fan potrebbero essere ansiosi di vedere finalmente il Film!

Durante una recente intervista con Collider , condivisa su Twitter, l’ attore di Legion Dan Stevens ha apparentemente lasciato intendere che interpreterà il leader dei Devianti Kro in Eternals di Chloe Zhao.

Quando gli è stato chiesto un commento sul suo presunto ruolo in Eternals , Stevens ha semplicemente detto un “commento Kro”, prendendo in giro il suo ruolo vocale del malvagio Deviante.

L’attore ha poi aggiunto:

“Voglio dire, ho detto ‘Kro comment’ ma non so se sia abbastanza criptico. Anche se potessi dire qualcosa, non sarei in grado di farlo e dovrei provare ad ucciderti tramite su Zoom. È abbastanza criptico così? È più criptico o meno criptico?”

Eternals – trama e cast

La trama di The Eternals dovrebbe essere ambientata milioni di anni fa quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants. La guerra si è protratta per millenni con l’obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze.

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

Acquista il Fumetto Gli Eterni: Olympia.