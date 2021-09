Disney e Marvel fanno causa per mantenere i diritti dei personaggi dalla terminazione del Copyright

Secondo The Hollywood Reporter , la Marvel e la Disney stanno facendo causa per mantenere il copyright su più personaggi, tra cui Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Occhio di Falco, Black Widow, Falcon, Thor e altri.

La disputa è iniziata la scorsa primavera, quando un importante avvocato di proprietà intellettuale di Hollywood, Marc Toberoff, ha notificato alla Marvel Entertainment, di proprietà della Disney, avvisi di risoluzione del copyright per conto di cinque clienti tra cui troviamo anche Lawrence D. Lieber, fratello minore di Stan Lee, è anche uno scrittore e artista di fumetti noto per i suoi contributi degli anni ’60 su diversi personaggi Marvel.

Tra gli altri clienti di Toberoff troviamo le proprietà degli illustratori Steve Ditko e Don Heck, ed eredi degli scrittori Don Rico e Gene Colan che stanno cercando di rivendicare i diritti relativi ai personaggi Marvel che hanno contribuito a creare, tra cui Doctor Strange, Black Widow, Hawkeye, Captain Marvel, Falcon, Blade, Iron- Man e Spider-Man molti dei quali sono diventati generatori di grossi guadagni per la Disney, apparendo in Film e Serie TV, oltre a tutto il merchandise che ne consegue. Il tutto nasce perché secondo la legge USA sul copyright introdotta nel Copyright Act del 1976 che consente ai creatori di cessare tutti i diritti d’autore delle opere precedentemente assegnate ad un’altra persona o entità. Inoltre Toberoff ha molta esperienza in questo tipo di casi dato che quasi un decennio fa, ha rappresentato l’eredità della leggenda dei fumetti Jack Kirby sulla possibilità di revocare una concessione di copyright su Spider-Man, X-Men, L’incredibile Hulk e Thor. Nell’Agosto 2013, la Corte d’Appello del 2 ° Circuito ha affermato la sentenza di una corte inferiore che ha determinato che gli eredi di Kirby non potevano recuperare la sua quota di diritti su questi personaggi perché l’ex freelance Marvel aveva contribuito con i suoi materiali come un lavoro su commissione.

Per Spider-Man ci sono delle considerazioni! Poichè il personaggio, è apparso per la prima volta sulle pagine di Amazing Fantasy #15 nel 1963 ma, dopo 56 anni dall’entrata in vigore della legge, si è aperta una seconda finestra di terminazione del copyright della durata di cinque anni (destinata a terminate nel 2023). Ciò significa che, se la Marvel perdesse la causa, non potrebbe più utilizzare a partire da Giugno 2023 determinati elementi introdotti nelle prime storie dell’arrampicamuri sia nei fumetti che negli adattamenti cinematografici come Zia May, il costume rosso e blu e il nome Peter Parker ma continuerebbe a possedere il personaggio in qualità di trademark (marchio registrato).

La causa legale girerà attorno alla creazione di celebri personaggi dei fumetti e al cosiddetto “Metodo Marvel“, un meccanismo creativo ideato da Stan Lee che prevedeva il coinvolgimento dei disegnatori e di altri editori nello sviluppo della storia di un personaggio o di un albo a fumetti sulla base di un soggetto iniziale (già al centro di una diatriba legale sui diritti di Ghost Rider). Uno dei reclami presentati in tribunale dalla Disney afferma che “la Marvel aveva il diritto di esercitare il controllo creativo sui contributi [di Stan Lee] e ha pagato [a Lee] una tariffa per pagina per il suo lavoro.”

