Moon Knight – Oscar Isaac parla della sua esperienza con a Serie

In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ ambientate all’interno del Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight.

Dopo la conferma del casting di Oscar Isaac (X-Men – Apocalypse) nei panni del protagonista e di Ethan Hawke nei panni del villain le riprese sono iniziate lo scorso Aprile a Budapest.

Nel Podcast Variety’s Awards Circuit Oscar Isaac ha parlato della sua esperienza con la Serie TV Marvel:

“Parlando con Kevin [Feige] gli ho detto che arriverò con queste gigantesche idee e se non ti piacciono è giusto. E immediatamente abbiamo visto tutto, ho trovato così tanto spazio per fare cose che non avevo mai fatto prima ed ero curioso di farle. Non vedevo l’ora di arrivare sul set ed è stata la mole di lavoro più grande e impegnativa che io abbia avuto in carriera. Per l’enorme quantità di cose che abbiamo dovuto fare in otto mesi e nonostante ciò non vedevo l’ora di arrivare sul set e lavorare”.

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show inizieranno a Maggio e si terranno principalmente a Budapest, con un debutto su Disney+ previsto tra la Primavera e l’Estate del 2022.

