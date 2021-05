In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ ambientate all’interno del Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight.

Dopo la conferma del casting di Oscar Isaac (X-Men – Apocalypse) nei panni del protagonista e di Ethan Hawke nei panni del villain le riprese sono iniziate a Budapest.

Moon Knight – nuove foto dal set!

Sul internet sono spuntate le prime foto di Ethan Hawke che interpreterà un villain ancora senza nome nel Marvel Cinematic Universe.

L’attore appare in costume. Come si può vedere dalle immagini riportate sopra, Hawke appare vestito con un costume marrone e indossa una parrucca con dei lunghi capelli scuri. Naturalmente tali indizi, non sembrano dare particolari chiarimenti sul ruolo che interpreterà nella Serie TV.

Ma ci sono già alcune teorie in giro per il web riguardo il suo aspetto. Un’idea potrebbe essere che il ruolo che dovrebbe interpretare nello show sia il personaggio di Dracula, basandoci sui capelli e sul vestito visti in foto, che potrebbe adattarsi perfettamente considerando l’atmosfera mistica di questo show nel suo insieme, con l’entrata in gioco dell’antica mitologia egizia. Questo personaggio potrebbe anche comparire in progetti futuri come Blade, qualora la Marvel volesse che Hawke ritornasse per altri Film o Serie TV.

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show inizieranno a Maggio e si terranno principalmente a Budapest, con un debutto su Disney+ previsto tra la Primavera e l’Estate del 2022.

