Venom La furia di Carnage: recensione del sequel Marvel/Sony

Federico Vascotto 2021-10-12T16:27:11+02:00 Titolo originale: Venom Let There Be Carnage Diretto da: Andy Serkis Scritto da: Kelly Marcel Basato sui fumetti: Marvel Comics Cast: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody Harrelson Prodotto da: Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Tencent Pictures, Pascal Pictures Uscita: 14 ottobre 2021, #soloalcinema Distribuzione: Sony Pictures Italia

C’è un’evidente voglia di ricerca di maggior coerenza in Venom La furia di Carnage il sequel Marvel/Sony in sala dal 14 ottobre che vede Tom Hardy tornare sul grande schermo nei panni di Eddie Brock, giornalista d’inchiesta che ha imparato a convivere (più o meno) con il simbionte alieno che aveva preso possesso del suo corpo perché altrimenti non poteva sopravvivere sulla Terra. Lo abbiamo visto in anteprima e vi raccontiamo cosa aspettarvi senza spoiler.

Venom La furia di Carnage: un buddy cop movie che non ci crede fino in fondo

Questo sequel di Venom cerca quindi di trovare un proprio equilibrio, riuscendoci poco, nel raccontare un buddy cop movie che omaggi i polizieschi action anni ’80 e ’90. E’ un film che si dimostra maggiormente coerente e coeso rispetto al primo: ora che il segreto di Brock è sulla bocca di tutti (o quasi), possiamo assistere alla loro coesistenza e al formarsi di un’altra che si rivelerà la minaccia di questo nuovo capitolo. Woody Harrelson dopo essere apparso nel precedente film nella scena post credits, torna nei panni di Cletus Kasady, un pericoloso assassino che dopo anni in prigione decide di rilasciare un’intervista in esclusiva solo a Brock. L’occasione fa l’uomo ladro e da un morso col sangue di Eddie nascerà Carnage, figlio di Venom ma più potente, instabile e pericoloso del genitore alieno.

Carnage diventa quindi il villain di questo secondo capitolo, a cui però si aggiungono lo stesso Kasady e la sua fidanzata, Frances Barrison alias Shirek (Naomie Harris) anch’essa disturbata e dal pericoloso potere che risiede nella sua voce: le sue urla possono distruggere tutto intorno a lei, e possono nuocere gravemente ai simbionti poiché si aggirano su quelle stesse frequenze che avevamo già scoperto essere il loro punto debole, insieme al fuoco. Torna anche Michelle Williams nei panni di Elle, l’ex fidanzata di Eddie che continua a tornare nella sua vita e che oramai ha un rapporto di reciproco rispetto e quasi ammirazione per Venom. Donna da salvare ma anche determinata, è coinvolta in alcune sequenze che vorrebbero addirittura omaggiare cult come King Kong ma ci riescono poco.

Ciò che forse più disturba però della pellicola è l’impronta comica oramai rodata col primo film e qui ricalcata che, se pur trova un equilibrio, non risulta infine abbastanza convincente. Se nel Marvel Cinematic Universe è un tratto distintivo che ne ha fatto anche la fortuna, in questo universo collaterale non ancora propriamente parte del MCU risulta stonata, sia per le origini fumettistiche estremamente drammatiche di Venom, che gettava basi altrettanto tragiche per una trasposizione cinematografica, sia per il voler a tutti costi fare di un villain un eroe. E quindi tutti i confronti a suon di battute fra Eddie e Venom (sfruttando anche il suo uscire in parte dal corpo dell’uomo rispetto al primo film), fra Elle e Venom e così via, risultano più una nota stonata che un obiettivo raggiunto.

La regia di Andy Serkis, che ha preso le redini della saga da Ruben Fleischer e aveva dimostrato di poter fare qualcosa di molto valido con la CGI come interprete in The War – Il pianeta delle scimmie, dietro la macchina da presa si dimostra quasi assente, in difficoltà, con effetti speciali e visivi non propriamente convincenti – che si acuiscono quando assistiamo al confronto fra Venom e Carnage, senza esseri umani di mezzo.

Non sappiamo il futuro di questa saga al cinema, poco apprezzata dalla critica ma di grande incasso al botteghino, ma nello spirito della continuità non perdete assolutamente la scena post credits (anzi mid credits per la precisione) perché rivelerà un dettaglio decisivo per il futuro di Venom al cinema.