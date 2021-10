Moon Knight – si sono concluse le riprese della Serie TV! I Marvel Studios ringraziano Cast e Crew

In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ ambientate all’interno del Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight.

Dopo la conferma del casting di Oscar Isaac (X-Men – Apocalypse) nei panni del protagonista e di Ethan Hawke nei panni del villain le riprese sono iniziate lo scorso Aprile a Budapest.

Un utente di Reddit ha condiviso un video di uno dei membri di Moon Knight, che congermano che le riprese sono ufficialmente terminate a Budapest.

La clip di 13 secondi mostra la camera d’albergo del membro della troupe, che includeva un regalo sul letto. Insieme al regalo c’era una nota di ringraziamento al team di produzione di Moon Knight da produttori Marvel come il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Victoria Alonso e altri:

“Siamo incredibilmente grati per il vostro contributo ed i vostri continui sforzi su Moon Knight. Tutti noi non vediamo l’ora del debutto della Serie e questo è grazie al vostro fantastico lavoro.

Grazie mille.

Kevin, Louis, Victoria, Brad, Grant, Trevor, Tommy e la vostra famiglia dei Marvel Studios.”

Le riprese della Serie TV sono iniziate ad Aprile a Budapest, in Ungheria, e si sono tenute in seguito in Marocco, a Londra, negli Stati Uniti e in Giordania.

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show inizieranno a Maggio e si terranno principalmente a Budapest, con un debutto su Disney+ previsto tra la Primavera e l’Estate del 2022.

