I Marvel Studios hanno ingaggiato Liza Singer (Harley Quinn) per uno dei loro prossimi progetti animati!

What If…? è stato un grosso interrogativo quando è stato annunciato. Lo spettacolo doveva essere la prima avventura animata dei Marvel Studios, una che sarebbe stata anche all’interno della continuità del franchise MCU.

Era certamente un rischio e molti non sapevano cosa aspettarsi. Ad oggi, e il Mondo ha nuovi amati personaggi come Capitan Carter di Hayley Atwell o T’Challa Star-Lord del defunto Chadwick Boseman. È sicuro dire che il rischio è stato un successo.

Adesso è stato annunciato che Liza Singer, che ha lavorato come revisionista degli storyboard per serie animate come Harley Quinn, Disincanto e DC Super Hero Girls, ha rivelato sul suo profilo Twitter di essere stata ingaggiata dai Marvel Studios in qualità di regista di uno dei loro prossimi progetti animatiin lavorazione alla compagnia.

Ecco il Tweet in questione:

I'm so excited to share that I'm starting a new journey today as a Director over at Marvel Studios!

It's going to be an awesome and special team and I'm feeling just incredibly excited :) pic.twitter.com/1Q41HUL1YC

— LaserSpectre (@LaserSinger) September 27, 2021