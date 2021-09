Black Widow – la richiesta milionaria di Scarlett Johansson alla Disney

Come sappiamo tutti dopo essere stato rinviato nolteplici volte a causa della pandemia mondiale da Coronavirus, questo mese Black Widow è stato distribuito in contemporanea sia al Cinema e sia sulla piattaforma di streaming Disney+ con Accesso VIP.

Come si è saputo, Scarlett Johansson ha intentato una causa legale contro la Walt Disney Company alla Corte Suprema di Los Angeles. In particolare, l’attrice ritiene che la compagnia abbia infranto il suo contratto nel momento in cui ha deciso di rilasciare Black Widow in contemporanea al Cinema e su Disney+ nonostante una clausola del suo contratto con Marvel Entertainment/Marvel Studios prevedesse una distribuzione esclusivamente cinematografica (e una percentuale degli incassi in base alla performance del film al box-office).

Adesso, grazie a un nuovo report del Wall Street Journal, emerge il fatto che la Johansson avrebbe tentato di risolvere la questione in forma privata chiedendo a Disney la somma 100 milioni di dollari come risarcimento, rifiutata però dalla Casa di Topolino. Al che l’interprete, sicuramente consigliata dai suoi legali e dal manager, avrebbe deciso di muoversi tramite le specifiche sedi giurisdizionali.

Il cifra chiesta dalla Johansson “sarebbe stata calcolata in base a ciò che la star avrebbe ricevuto da un ipotetico incasso globale di 1 miliardo e 200 milioni di dollari”. Il WSJ aggiunge anche che i 100 milioni erano un’offerta iniziale rilanciabile, ma la Disney non ha mai fatto una controfferta anche al ribasso, scegliendo di conseguenza il tribunale.

Black Widow – di cosa parla il Film?

Black Widow, è diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer (WandaVision), e vedrà nel cast la Vedova Nera di Scarlett Johansson, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian, Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff e William Hurt tornerà nei panni del Segretario Thaddeus “Thunderbolt” Ross, mentre O-T Fagbenle interpreterà Rick Mason ed infine Ray Winstone sarà Dreykov.

“Nello spy-thriller ricco d’azione Marvel Studios’s Black Widow, Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera affronta i lati oscuri del suo registro quando una pericolosa cospirazione con legami col suo passato insorge. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla finché non l’avrà sconfitta, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni spezzate e lasciate alle spalle prima di diventare un Avenger.”

