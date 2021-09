Secret Invasion – Marvel ha grandi piani per il Futuro del personaggio di Olivia Colman

Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

Il noto sito Murphy’s Multiverse ha condiviso nuovi dettagli sul nuovo personaggio MCU di Olivia Colman, che debutterà in Secret Invasion nel 2022.

Il sito ha rivelato che la Colman sta interpretando una misteriosa spia con un’imponente presenza stile “Alla Fury”. Murphy’s l Multivers ha ulteriormente svelato che il personaggio della Colman fungerà da burattinaio che fa e ha fatto molto del suo lavoro sporco dietro le quinte.

Infine, il sito ha notato che la Colman, che ha vinto sia un Academy Award che un Emmy per il suo lavoro di recitazione rispettivamente in La Favorita e The Crown, tornerà al ruolo in altri progetti MCU in futuro.

Infine, il sito descrive Secret Invasion come una serie con una forte componente spy, con una mezza dozzina di spie, inclusa quella di Olivia Colman. Naturalmente in attesa di conferme vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute cautele in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Secret Invasion! – anticipazioni

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il Mondo non ha più delle solide difese.

Secret Invasion, sarà scritta da Kyle Bradstreet (Mr. Robot) e sarà composta da sei episodi e vedrà nel cast come detto Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos) e anche Kingsley Ben-Adir (One Night In Miami) nei panni del villain principale. Kyle Bradstreet fungerà anche da capo sceneggiatore e da produttore esecutivo.

La serie prende spunto dall’evento a fumetti pubblicato tra il 2008 e il 2009, Secret Invasion è un crossover di fumetti di Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Mark Morales e Laura Martin. La serie, che comprendeva diversi titoli, ha visto gli Skrull agire con un piano a lungo termine per invadere la Terra, sostituendo molti dei supereroi più potenti e riconoscibili del pianeta.