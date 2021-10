Moon Girl & Devil Dinosaur – il Produttore Esecutivo parla della serie animata!

Il produttore esecutivo di Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur ha stuzzicato i fan sulla serie animata in arrivo nel 2022.

Durante il D23 del 2019, Disney Channel ha annunciato Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, una serie animata incentrata sul personaggio di Lunella Lafayette e sul T-Rex rosso creato originariamente da Jack Kirby in arrivo nel 2022 che vedrà Laurence Fishburne (Bill Foster in Ant-Man and The Wasp) in qualità di produttore esecutivo e doppiatore.

Durante un’intervista incentrata proprio sulla serie animata The Ghost and Molly McGee prodotta dalla Disney Television Animation, Rollin Bishop di ComicBook.com ha chiesto a Steve Loter, un altro produttore esecutivo di Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, di dare qualche aggiornamento sullo stato dello show ispirato ai fumetti Marvel:

RB: “Grandioso. Grazie. So che non abbiamo molto tempo. E Steve, ho una domanda per te. Lavoro per ComicBook.com. Devo farlo altrimenti non farei questo lavoro. Puoi dirci qualcosa su Moon Girl and Devil Dinosaur?”

Loter: “È fantastica e arriverà a breve.”

Nel momento in cui Bishop ha ironizzato affermando che avrebbe potuto dire qualsiasi cosa sulla serie animata, Loter ha risposto solamente “Posso confermare che è fantastica.”

Chi sono Moon Girl & Devil Dinosaur?

Moon Girl (Lunella Lafayette) è un supereroe che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione in Moon Girl and Devil Dinosaur #1 (Novembre 2015) ed è stata creata dagli scrittori Brandon Montclare e Amy Reeder, e l’artista Natacha Bustos .

Lunella è una bambina di 9 anni descritta come il personaggio più intelligente dell’Universo Marvel esistente. In qualche modo sostituendo Moon-Boy , fa coppia con Devil Dinosaur, con il quale condivide un legame mentale a causa dell’essere un Inumana.

La serie Animata!

La serie, è prodotta da Disney Television Animation e da Marvel Animation, vedrà Laurence Fishburne (Ant-Man and The Wasp), Helen Sugland della Cinema Gypsy Productions e il vincitore di un Emmy Steve Loter (Disney’s Kim Possible) nelle vesti di produttori esecutivi. Rodney Clouden (Futurama) è il supervisore alla produzione, Jeffrey M. Howard (Planes) e Kate Kondell (The Pirate Fairy) sono co-produttori e story editor mentre Pilar Flynn (Elena of Avalor) fungerà da produttore. Nel cast vocale figurano Diamond White (Lunella Lafayette/Moon Girl), Alfre Woodard (Mimi), Libe Barer (Casey), Sasheer Zamata (Adria), Jermaine Fowler (James Jr.), Fred Tatasciore (Devil Dinosaur), Gary Anthony Williams (Pops) e Laurence Fishburne (l’Arcano).

Acquista il fumetto Moon Girl & Devil Dinosaur: L’inizio.