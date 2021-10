Marvel’s Hit-Monkey – Primo Trailer e data di uscita della Serie Animata!

Nel 2019 è stato annunciato che Marvel Television avrebbe collaborato con Hulu per produrre quattro serie animate: M.O.D.O.K., Hit Monkey, Tigra & Dazzler e Howard the Duck. Sfortunatamente per quegli spettacoli, poco dopo essere stati annunciati, al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato insignito del titolo aggiuntivo di Chief Creative Officer alla Marvel.

Il nuovo titolo di Feige ha spinto il capo di Marvel Television, Joeph Loeb, a lasciare la compagnia dopo dieci anni, subito dopo essere stato chiusa e ripiegata nei Marvel Studios. Tutti i progetti in sviluppo sono stati fermati con solo gli spettacoli in produzione autorizzati a continuare come M.O.D.O.K. e Hit-Monkey.

Dopo che la Marvel Television ha chiuso i battenti, Tigra & Dazzler e Howard the Duck sono stati entrambi cancellati. Molti avevano pensato che anche Hit Monkey avesse subito lo stesso destino, ma è entrato miracolosamente in produzione in tempo per non essere cancellato.

Adesso è uscito anche un primo Teaser Trailer della Serie Animata! Buona Visione:

Secondo Entertainment Weekly, Hit Monkeyè una serie animata “dark comedic” che seguirà un macaco delle nevi giapponese che incontra un sicario di nome Bryce, doppiato da Jason Sudeikis, e lo aiuta a riportarlo in salute. Tuttavia, quando Bryce muore, tocca a questa scimmia cercare vendetta, insieme al fantasma di Bryce.

Secondo il produttore Josh Gordon, il perosnaggio è “… un personaggio violento e capriccioso, ma anche profondamente ferito e innocente”.

Ecco anche una prima immagine diffusa dallo stesso sito:

Inoltre è stata pubblicata la Data d’Uscita di Hit Monkey che uscirà su Hulu il prossimo 17 Novembre 2021.

Chi è Hit-Monkey nei fumetti?

Hit-Monkey è un personaggio che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics. Creato dallo scrittore Daniel Way e dall’artista Dalibor Talajić, Hit-Monkey è apparso per la prima volta in Hit-Monkey #1 (aprile 2010 ), un fumetto digitale su Marvel Digital Comics Unlimited.

Acquista il fumetto Hit-Monkey: Bullets & Bananas!