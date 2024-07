Dragon Ball: Sparking! Zero rivela le opzioni di personalizzazione del gioco

Dragon Ball Sparking! Zero è il prossimo grande capitolo videoludico ispirato alla serie shonen nata dalla mente di Akira Toriyama. Disponibile ad ottobre di quest’anno, i fan nel corso del 2024 hanno avuto modo di scoprire tante novità e personaggi giocabili tramite diversi trailer.

E ora i fan potranno entrare in contatto con una panoramica completa circa quello che offrirà il gioco e di come giocarci, tramite un manuale per principianti pubblicato questa settimana. Sarà un’utile guida da consultare per coloro che si avvicinano adesso alla serie Budokai Tenkaichi. La maggior parte delle informazioni raccolte in quella guida per principianti, probabilmente erano già note ai fan che ci giocano da sempre, ma include una sezione che spiegava nel dettaglio come le diverse opzioni di personalizzazione in Dragon Ball: Sparking! Zero funzioneranno per quanto riguarda la cosmetica e i potenziamenti dei combattenti.

Come rivela la guida per principianti, Dragon Ball: Sparking! Zero consentirà ai giocatori di personalizzare gli abiti di alcuni combattenti. L’esempio ovvio usato è Goku, che ha avuto molti design e oufit diversi nella serie anime e nei film di Dragon Ball. E i videogiocatori potranno scegliere accessori e outfit a loro piacimento tra quelli disponibili. Per fare un’ulteriore esempio, Goku include un outfit dove indossa una versione lacera della sua tuta senza maglietta, che è un look che lo caratterizza durante i combattimenti più impegnativi. La guida ha anche confermato che i diversi abiti utilizzati dai giocatori a volte influenzeranno le loro mosse.

Oltre alla personalizzazione dell’outfit, si può anche aggiungere fino a 10 accessori alla volta, insieme alle diverse modifiche garantite dalle Capsule. Tutti questi dettagli di personalizzazione e altro ancora possono essere visualizzati nella ripartizione seguente:

Abiti : puoi cambiare l’abito del personaggio in base ai costumi sbloccati. Bisogna tenere presente che questo cambiamento è solo estetico e non ha alcun impatto sulle statistiche del personaggio. A volte però, può cambiare il set di mosse quando equipaggiato.

: puoi cambiare l’abito del personaggio in base ai costumi sbloccati. Bisogna tenere presente che questo cambiamento è solo estetico e non ha alcun impatto sulle statistiche del personaggio. A volte però, può cambiare il set di mosse quando equipaggiato. Accessori : si potrà scegliere di equipaggiare alcuni personaggi specifici con i loro accessori, per riprodurre le loro mosse famose o cambiarne parzialmente l’aspetto.

: si potrà scegliere di equipaggiare alcuni personaggi specifici con i loro accessori, per riprodurre le loro mosse famose o cambiarne parzialmente l’aspetto. Tipologia : definisce le caratteristiche/abilità aggiuntive in base al tipo di personaggio selezionato.

: definisce le caratteristiche/abilità aggiuntive in base al tipo di personaggio selezionato. Oggetti abilità: puoi migliorare le abilità dei personaggi, come la velocità o la forza, attraverso la personalizzazione delle capsule.

Fonte – Comicbook